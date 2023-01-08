0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..













MÜŞTERİ NUMARASI TEYİT EDİLECEK

ÜCRETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Bireysel İnternet/TV ve Sabit Hat Abonelik Hizmetleri İçin Ön Onaylı Aramaların Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlığı kamuoyunun görüşüne sunuldu. Tüketici talebi olmaksızın farklı numaralardan aranarak yeni aboneler oluşturulduğunu ve bunun tüketicilerde büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtığını fark eden BTK, bu durumu önlemek ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli ayarlamaları yapacaktır.Uzlaşma ile birlikte işletmeciler, İnternet veya TV hizmetlerini tanıtım ve abonelik talebi oluşturabilmek adına tüketici ile iletişim kurabilmeleri için öncelikle tüketicinin iletişim numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecekler. Abonelik sözleşmesinin kurulmasından önce, aboneliğin yönlendirileceği şirketin iş numarasından, şirketin iletişim numarasına verilecek hizmet ile ilgili olarak abonelik sözleşmesi öncesinde bir onay araması yapılacaktır. Anlaşma kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerde ispat yükü İşletmeciye ait olacaktır. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde BTK'nın idari yaptırımlar yönetmeliği hükümlerine göre idari para cezası uygulanacaktır.Teyit istendiğinde tüketiciye sunulacak olan hizmet türü, cihazın satın alındığı bedel, bağlantı ve aktivasyon hizmeti, kururulma benzer ücret de dahil olmak üzere toplam ödenecek tutar, ödenecek aylık ortalama ücret, İnternet Erişim Hizmetlerinde yayınlanan veri hızları, taahhüt süresi belirtilen abonelik ve fesih durumunda ödenecek. Tüm ücretler bildirilecektir. Tüketici daha sonra "Yeni kayıt işleminin başlamasını onaylıyor musunuz" şeklinde bilgilendirilecektir. Onaylanmadığı takdirde kayıt işlemi başlatılmayacaktır.