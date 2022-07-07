Nedir?
07 Temmuz 2022 - 20:47

08509010020 nereye ait numara? 08509010020 neden arıyor, kime ait? 08509010020 numarasına ait bilgiler

0850 ile gelen aramaları yanıtlamamanız ve bilgilerini paylaşmamanız gerekir. 0850 901 00 20 numara kimin? Bu numara hangi firmaya aittir? İşte detaylar.

Nedir?
07 Temmuz 2022 - 20:47
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08509010020 nereye ait numara? 08509010020 neden arıyor, kime ait? 08509010020 numarasına ait bilgiler
0850 ile başlayan numaralar şahsa ait telefon numarası değildir. İnternet tabanlı bu numaraları almak için kurum gerekmiyor. 085009010020 numara internet tabanlı bir numaradır. 0850 ile arayan her numaraya itibar etmeyiniz.

0850 numarası kurumsal şirketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve genellikle kurumsal web sitelerinde görülmektedir. Arama yaparken çoğu zaman firma adı bilgisi de çıkıyor. Bilmediğiniz bir şirket numarası tarafından dolandırılma riskinizin fazla olduğunu unutmamalısınız.

0850 901 00 20 kime ait bir numara

0850 901 00 20 numaranın kime ait olduğu bilinmemektedir. Türkiye'de faaliyet içinde olan kurumsal firmalarca sahiplenmemiş numaralara güvenmeyiniz. Numara kime ait olduğu bilinmediği için arandığınız da açmamanızı tavsiye ederiz.

Bu numara sizi arıyorsa ve sizden bilgiler istiyorsa öncelikle yapmanız gereken bu numaranın güvenilir olup olmadığına bakmanızdır. Numara eğer bir firmaya ait ise o zaman da firma ile iletişim halinde olmanızı öneririz. Çünkü kurumsal firmalar bilinmeyen kendilerine ait olmayan bir numaradan arayıp sizin bilgilerinizi istemezler.

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0850 901 00 20 hangi firmaya ait?

Numaranın hangi firmaya ya da kime ait olunduğu bilinmemektedir. Güvenliğiniz açısından telefonu açmamanızı öneririz.

0850 ile başlayan numaralar güvenilir mi?

Bütün 0850 numaralar güvenilir değillerdir. 0850 kodu internet tabanlı numara olduğunu ve bu numarayı almanız kolaydır. Yani sizi arayan 0850 her numaraya itibar etmeyiniz.

08509010020 niye arıyor?

Neden aradığı bilinmemektedir. İnternet kaynaklı bir kod ile aranması ve belli bir firmaya ait olmaması nedeniyle bu numaralar güvensizdir. Burada bilmeniz gereken en önemli şey hiçbir firma sizi arayarak bilgilerinizi istemezler.

Belirlenen numaranın genellikle kişileri arayıp vaat bilgisi istediği, internet kullanımı için fiyat artışından bahsettiği ve aranan kişinin araması gerektiğini söylediği anlaşılıyor.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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