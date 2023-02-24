1-12 sınıf arası okula giden çocuğu olanlar! Devletten 5000 TL okul yardımı başvuruları başladı!













Yarışmada ödül olarak,

ortaokul birincilik ödülüne plaket ve 5.000 TL,

İkincilik ödülüne plaket ve 4.000 TL,

Üçüncülük ödülüne plaket ve 3.000 TL verilecek.

Lise öğrencileri için ise birincilik ödülüne plaket ve 5.000 TL,

İkincilik ödülüne plaket ve 4.000 TL,

Üçüncülük ödülüne plaket ve 3.000 TL verilecektir.

, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’daki tüm resmi/özel lise ve resmi/özel ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olan bir fotoğraf yarışması düzenliyor.Yarışmanın amacı, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek ve öğrenciler arasında su kullanımı bilinci konusunda farkındalık oluşturmak.Öğrencilerin yarışmaya katılmak istemeleri durumunda, son başvuru tarihi olan 3 Mart 2023 Cuma günü saat 00.00'a kadar eserlerini göndermeleri gerekmektedir. Eserlerin gönderimi için yarışma katılım formunun doldurulması ve fotoğrafların egitim@iski.gov.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek olan fotoğrafların çözünürlükleri 300 DPİ olup, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm; uzun kenarı en az 50 cm, kısa kenarı 35 cm’i geçmeyecek şekilde JPEG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olarak sunulabilirler. Katılımcıların fotoğraflarında herhangi bir yazı, işaret, slogan, kimliğe ait isim, imza, logo, tarih ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır. Ayrıca fotoğraflarda dijital müdahale yapılmamalıdır, sadece ışık-gölge müdahalesi yapılabilir. Bu şartlar doğrultusunda, öğrencilerin yarışmaya katılmak için hazırlayacakları eserlerin yukarıda belirtilen koşullara uygun olması gerekmektedir.Yarışmaya katılabilmek için, fotoğrafların çekim tarihi 01.01.2023 tarihinden önce olmaması gerekmektedir.Her öğrenci yarışmaya en fazla bir fotoğraf ile katılabilecektir. Yarışmanın konusu "Görünmeyen Hazine Su" olarak belirlenmiş olup, bu konunun dışında gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.