EĞİTİM
28 Şubat 2023 - 08:00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflarda okuyanlara müjde! Başvuru yapan desteği alacak... Anne babalar 5100 tl destek için hemen başvurun

Öğrencilere İyi Haber: 5.100 TL Yardım Parası İçin Başvurular Bugün Başlıyor...

EĞİTİM
28 Şubat 2023 - 08:00
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1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflarda okuyanlara müjde! Başvuru yapan desteği alacak... Anne babalar 5100 tl destek için hemen başvurun
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25 Şubat'ta devlet tarafından yardım başvurusunda bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 5.100 lira destek verileceği açıklandı. Bu yardım, hayat pahalılığı kapsamında çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanan aileler için geçerli olacak. Sağlanan destekler ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin seviyelerine göre farklı miktarlarda ödenecek.

 

Devlet Öğrencisi Olan Dar Gelirli Ailelere 5.100 Lira Destek Ödemesi Sağlıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal yardım alan ailelerin başarılı çocuklarına devlet bursu verileceğini açıkladı. Dar gelirli ailelerin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan ve derslerinde başarılı olan çocuklarına en az 5.100 TL devlet yardımı yapılacak. Bu burs eğitim seviyesine göre verilecek ve asgari ücret tutarına kadar artacak.

öğrenci destek

Erdoğan'ın Öğrencilere Başarı Teşvik Bursuna İlişkin Açıklamaları

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocukları için başlatılan başarı teşvik yardımı yılda 2 kez olmak üzere devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, sosyal yardım alan ailelere mensup olup devlet okullarında okuyan öğrencilere net asgari ücretin % 60'ına kadar yardım yapılacak. Bu burs, sınıflarında dereceye giren ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yanı sıra yükseköğretim öğrencilerine de verilecek.

Düşük Gelirli Ailelerin Başarılı Çocuklarına Burs

Düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarının burs ödemesi devlet tarafından belirlenerek hesaplarına yatırılacak ve başarı teşvik bursu için başvuru yapılmasına gerek kalmayacak. Bu destek, öğrencilerin maddi durumları ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini ve akademik başarı elde etmelerini teşvik edecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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