1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflarda okuyanlara müjde! Başvuru yapan desteği alacak... Anne babalar 5100 tl destek için hemen başvurun







Devlet Öğrencisi Olan Dar Gelirli Ailelere 5.100 Lira Destek Ödemesi Sağlıyor







Erdoğan'ın Öğrencilere Başarı Teşvik Bursuna İlişkin Açıklamaları



Düşük Gelirli Ailelerin Başarılı Çocuklarına Burs

25 Şubat'ta devlet tarafından yardım başvurusunda bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 5.100 lira destek verileceği açıklandı. Bu yardım, hayat pahalılığı kapsamında çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanan aileler için geçerli olacak. Sağlanan destekler ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin seviyelerine göre farklı miktarlarda ödenecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal yardım alan ailelerin başarılı çocuklarına devlet bursu verileceğini açıkladı. Dar gelirli ailelerin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan ve derslerinde başarılı olan çocuklarına en az 5.100 TL devlet yardımı yapılacak. Bu burs eğitim seviyesine göre verilecek ve asgari ücret tutarına kadar artacak.Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocukları için başlatılan başarı teşvik yardımı yılda 2 kez olmak üzere devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, sosyal yardım alan ailelere mensup olup devlet okullarında okuyan öğrencilere net asgari ücretin % 60'ına kadar yardım yapılacak. Bu burs, sınıflarında dereceye giren ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yanı sıra yükseköğretim öğrencilerine de verilecek.Düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarının burs ödemesi devlet tarafından belirlenerek hesaplarına yatırılacak ve başarı teşvik bursu için başvuru yapılmasına gerek kalmayacak. Bu destek, öğrencilerin maddi durumları ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini ve akademik başarı elde etmelerini teşvik edecek.