1-2-3-4 çocuklu anne babalar dikkat! Bunu yapan ailelere bakanlıktan 3.300 TL çocuk yardımı! Çocuğun yaşı eğer...







AİLELERE EKONOMİK VE PSIKO-SOSYAL DESTEK: 2023 YILI SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURULARI







2023 yılında Sosyal Yardım Desteği ödeme miktarları artıyor2023 yılında çocuklar için Sosyal Yardım Desteği (SED) ödeme miktarları değişmiştir. Okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL, ilkokul çocukları için 3.090,00 TL, ortaokul çocukları için 3.295,99 TL, ortaokul çağındaki çocuklar için 2.059,99 TL, yüksekokul çocukları için 3.708,00 TL ve kuruluş bakımından ayrılan gençler için 1.648,00 TL ödeme yapılmaktadır. SED, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere geçici bir süreliğine verilen ekonomik destekler ve psiko-sosyal destek sistemidir. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılırken, e-devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alabilmektedir. Ayrıca, 2023 yılında sosyal yardım ödemelerinde de değişiklikler yapılmıştır. 65 yaş aylığı 1.998 TL'ye, evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı 4.336 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.595 TL'ye ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların alacağı ücret 2.392 TL'ye yükseltilmiştir.Başvurular için gerekli belgeler arasında çocuğun nüfus cüzdanı, aile sosyal güvencesi durumu, gelir durumu, eğitim durumu ve sağlık durumu gibi belgeler yer almaktadır. SED başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvuru sahiplerine belirli bir süre için ekonomik destek verilir. Bu destek, çocuğun bakımını ve desteklenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca, SED desteği alan ailelere psiko-sosyal destek sistemi de sunulmaktadır. Bu destekler ödemelerin gerçekleştirildiği dönemde geçerli olan oranlar ile verilmektedir, dolayısı ile ödemelerde herhangi bir değişim meydana gelebilir. Ayrıca, bu desteklerin alınabilmesi için yıllık bazda başvuruların yapılması gerekmektedir. Sosyal Yardım Desteği başvurularının yanı sıra, diğer sosyal destek programlarının başvurularının yapılmasının kesinlikle önerilmesi gerekir. Bu programlar arasında, evde bakım desteği, kronik hastalık desteği, engelli desteği, yaşlı desteği, yoksulluk desteği gibi programlar yer almaktadır. Bu programlar, vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarına göre farklı destekler sunmaktadır. Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web sitesi veya sosyal destek programları ile ilgili birimler aracılığıyla bilgi alınması önerilmektedir.