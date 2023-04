1,2,3,4. sınıf öğrencilerine duyuruldu! 24 Nisan'dan itibaren başlayacak: Saat 09.00-12.00 arasına dikkat...

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DUYURULDU!







Yapılan açıklamaya göre 24 Nisan 2023 tarihinde ilkokul öğrencileri için okullar açılacaktır. Hafta içi her gün belirlenen saatlerde randevu alınacaktır. Hangi saatlerde randevu alınacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.İlkokul öğrencileri için 24 Nisan 2023 Pazartesi günü başlamaktadır. Hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 arasında randevu alınabilecektir. Ankara ilinde olan ana sınıfı, 1. sınıf ve 2. sınıflar için trafik eğitimleri başlamaktadır.Yapılan eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler hafta içi her gün 9.00-12.00 ile 13.00-16.00 saat aralığında (0312) 507 15 38-507 11 80 numaralı telefonu arayarak randevu alabileceklerdir. 24 Nisan 2023 tarihinde eğitimler teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilecektir. Akülü arabalar ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecektir. 12 Nisan 2023 tarihi itibari ile randevular gerçekleştirilecektir. Eğitimler Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde ücretsiz olarak verilecektir.