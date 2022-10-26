1-2-3 çocuğu olan aileler dikkat! Devlet PTT hesabınıza 600 TL yatıracak







1-2-3 çocuklu ailelere devlet para ödüyor







Kimler doğum yardımı alabilir?

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’deki milyonlarca aile geçim sıkıntısı yaşarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama çocuklu aileler için umut verdi. Milyonlarca kişinin aynı anda yararlanabileceği para desteği ile başvuru yapanlara 600 liraya kadar nakit para ödemesi yapılıyor. 1, 2 ve 3 çocuklu ailelerin mutlaka başvuru yapması öneriliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bakanlığın yaptığı destekler kimi zaman gıda, kimi zaman kırtasiye olurken çoğunlukla da nakit desteği sağlanıyor. Bakanlık, çocuk sahibi ailelere destek olabilmek amacıyla doğum yardımı adı altında yılda bir kez çocuk sayısına göre en az 300 TL, en fazla 600 TL ödeme yapılıyor.Daha önce başlayan ödemeler Ekim ve Kasım aylarında da devam edecek. Bu haberi duyan vatandaşlar ise 300 TL, 400 TL ve 600 TL yardım parasını nasıl alabileceklerini araştırıyor.Doğum yardımı almak isteyen ailelerin, Bakanlık tarafından belirlenmiş başvuru koşullarını taşıyor olmaları gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yardıma ihtiyacı olan ailelere toplam 33.2 milyon lira nakdi yardım yapıldığını açıklamıştı. Gelelim doğum yardım parasını kimlerin alabileceğine. Doğum yardımı alabilmek için anne, baba ya da her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Buna ek olarak Mavi kart sahiplerine de doğum yardımı verilmektedir. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapanlar için geçerlidir. Önceki yıllarda doğum yapan kişilere bu yardım yapılmamaktadır.Doğum yardımından yararlanmak isteyen ailelerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bizzat başvuru yapması gerekiyor. Anne ya da babanın nüfus müdürlüğüne girerek kimlik paylaşım sistemine kayıt yaptırmalı ve akabinde Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi’ni doldurması gerekmektedir. Doğum yardımı parası 2022 yılında bir çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üç ve üçten fazla çocuk için ise 600 TL olarak belirlenmiştir. Bu yardımdan yararlanma hakkı kazanan kişiler, ücretlerini PTT şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla alabilecekler.