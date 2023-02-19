1,2,3 çocuklu aileler hemen başvursun: Devlet çocuk başı o tutarı hesaplara yatıracak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmak için bir destek programı başlattı ve çocuklu aileler acil ödemelerden yararlanacak. Ödeme miktarını belirlemek için aileler, hanelerindeki çocuk sayısına göre kategorize edilecek.
Hane Halkı Büyüklüğüne Göre Çocuk Destek Ödemeleri
Aile Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşlara yönelik destek programının bir parçası olarak, çocuk destek ödemelerine ilişkin bilgileri yayınladı. Hanelere ödenen miktar, evde yaşayan çocuk sayısına bağlı olacak. Detaylar ise aşağıda; 1-2 çocuklu haneler: 350 TL
3 çocuklu haneler: 450 TL 4 çocuklu haneler: 550 TL 5 veya daha fazla çocuklu haneler: 650 TL