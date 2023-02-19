1,2,3 çocuklu aileler hemen başvursun: Devlet çocuk başı o tutarı hesaplara yatıracak!







Hane Halkı Büyüklüğüne Göre Çocuk Destek Ödemeleri







Çocuk Destek Ödemelerinizi Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmak için bir destek programı başlattı ve çocuklu aileler acil ödemelerden yararlanacak. Ödeme miktarını belirlemek için aileler, hanelerindeki çocuk sayısına göre kategorize edilecek.Aile Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşlara yönelik destek programının bir parçası olarak, çocuk destek ödemelerine ilişkin bilgileri yayınladı. Hanelere ödenen miktar, evde yaşayan çocuk sayısına bağlı olacak. Detaylar ise aşağıda; 1-2 çocuklu haneler: 350 TL3 çocuklu haneler: 450 TL 4 çocuklu haneler: 550 TL 5 veya daha fazla çocuklu haneler: 650 TLÖdemeleri almak için hak sahibi vatandaşların başvurmasına gerek yok. Çünkü Aile Bakanlığı fonları doğrudan hesaplarına aktaracak. Ödemelerinizin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için e-Devlet platformunu kullanabilir veya TC kimlik kartınızla size en yakın PTT şubesini ziyaret edebilirsiniz.