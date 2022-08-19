SAĞLIK
19 Ağustos 2022 - 12:30

1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki verilerin gösterildiği haftalık Kovid-19 vaka tablosunu yayımladı. Yayımlanan verilerde günlük vaka sayısında bir düşüş yaşandığı gözlemlenirken vefat sayısının yükselişe geçtiği görüldü.

SAĞLIK
19 Ağustos 2022 - 12:30
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1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!


1 Ağustos ile 7 Ağustos tarihleri arasındaki koronavirüs verilerinin bir araya getirildiği haftalık Kovid-19 vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Haftalık tabloda yer alan verilerde 232 bin 253 kişinin testinin pozitif olarak çıktığı belirtilirken 380 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu veriler doğrultusunda salgının başladığı günden bu güne kadar toplam can kaybı 100 bini geçti.

Haftalık veri tablosunda koronavirüse yakalanarak daha sonrasında iyileşme gösterenlerin sayısının 447 bin 132 olduğu aktarılırken bu veriler ışığında günlük ortalama vaka sayısının 33 bin 179'a denk geldiği anlaşıldı.



1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu

Vaka sayısı düşerken vefat sayısı artış gösterdi

Geçtiğimiz haftanın verilerinde vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanması sonrasında yeni verilerle karşılaştırılma yapıldığında aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalma gösterdiği görüldü. Türkiye'de ilk koronavirüsün ortaya çıktığı 11 Mart 2020'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e çıkarken toplam can kaybının 100 bin 58 kişi olduğu ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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