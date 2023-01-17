1 ay içerisinde altın alanlar, satanlar dikkat! O tarihte yer yerinden oynayacak: Altınını satanlara kötü haber...
Bu sene altın yatırımcılarına sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında son dakikada ne oldu? Tüm gelişmeler haberimizde... 16 Ocak 2023 tarihli gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları. 22 ayarda bilezik fiyatları rekor kırdı. Konunun uzmanları konuya açıklık getirdi. Altın alıp satacaklara ekonomi
ve altın uzmanlarından uyarılar geldi. İşte detaylar...
ALTIN UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR
Altın fiyatlarındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bugün gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarına dair güncel bilgiler... Altın konusunda iyi bir yatırımcı iseniz bu haberi okumadan geçmeyin. Uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Kritik uyarılar ile birlikte altın fiyatlarını öğreneceğiz. Altında son dönemde büyük artışlar yaşanıyor. ONS altının 1920 doların üzerinde çıkması piyasadaki durumu gözler önüne seriyor. Gram ve çeyrek altında yükselişler sürüyor. Güncel olarak fiyat listesini paylaşıyoruz. İşte 16 ocak altın fiyatları listesi Gram altında alış fiyatı 1.157,44 TL, satış fiyatı ise 1.157,63 TL'dan işlem görüyor. 22 Ayar Bilezikte ise fiyatlar şu şekilde: alış 1.074,30 TL, satışta 1.083 TL'dan işlem görüyor. ONS'un alış fiyatı 1914 TL, satışı 1915 TL. Cumhuriyet Altınının alışı 7663 TL, satışı 7734 TL, Yarım Altının alışı 3381 TL, satışı 3882 TL Çeyrek Altının alışı 1922 TL, satışı 1942 TL,