1 ay içerisinde o işlemi yapan 200 TL para iadesi alacak! O bankadan müşterilerini sevindiren duyuru













Kuveyt Türk Bankası, yeni müşteri kazanmak için yeni bir kampanya duyurdu. Banka, Sağlam Nakit kart ile yapılan her 200 TL'lik harcamaya 200 TL iade edecek ve bu teklif 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak. İşin en güzel yanı ise müşterilerin bu kampanya için şubeye gitmelerine gerek kalmadan, görüntülü arama yoluyla başvuru yapabilmeleri.Kampanyadan yararlanabilmek için 1 Şubat 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında görüntülü arama ile Kuveyt Türk müşterisi olmak gerekiyor. Müşteri olduktan sonra kartın gelmesini beklemeden Kuveyt Türk Mobil Şube üzerinden kart bilgileri görüntülenebilir, alışveriş yapılabilir. İlk alışverişin 200 TL ve üzeri olması ve iadeye hak kazanmak için müşteri olduktan en az bir gün sonra yapılması gerektiği unutulmamalı. Kampanyadan yalnızca bir kez yararlanılabilir. Katılım ise, kampanya kriterlerine uyan ilk 30.000 kişi ile sınırlı.