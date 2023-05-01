1 ay ücretsiz ve 1 yıl indirimli doğal gaz kararı Resmi Gazete’de

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1 MAYIS 2024’E KADAR GEÇERLİ OLACAK

FATURALARDA AYLIK 150 LİRALIK İNDİRİM

BOTAŞ MAYIS AYI TARİFESİ

Dağıtım şirketleri tarafından doğal gaz temin edilen konut, ibadethane ve cemevlerine abone olanlara bir ay süreyle, 25 metreküp bedeli ise bir yıl süreyle ücretsiz olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan kararname kapsamında dağıtım şirketleri tarafından doğal gaz temin edilen ev, ibadethane ve cemevleri abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında tahakkuk edecek olan ilk fatura üzerinden doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.Ayrıca, 1 Mayıs 2024 tarihinde sona eren döneme ait olan aylık doğal gaz tüketimi için tahakkuk eden faturalar, 25 metreküpe kadar olacak tüketimler için doğal gaz maliyetleri için faturalandırılmayacaktır. Doğal gaz tüketimi ile ilgili sistem ücretleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanacaktır.Ayda 25 metreküp doğal gazın ücretsiz teslimi size aylık 150 TL fatura indirimi, yıllık toplam 1800 TL indirim sağlar.Bu arada BOTAŞ internet sitesi Mayıs ayı fiyat listesini yayınladı. Mayıs ayında uygulanan doğal gaz, bireysel ve endüstriyel müşteriler ile elektrik üretimi tarifeleri yatay seyretmiştir. Buna göre BOTAŞ'ın Mayıs ayında konut müşterileri için gaz tedarikçilerinden alacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4.000 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abone fiyatları, ilk etapta bin metreküp doğalgaz için 7 milyon 124 lira, ikinci etapta 9 milyon 478 lira olarak belirlendi. Elektrik tarifesi 1000 metreküp doğal gazda 10 bin lira olarak açıklandı.