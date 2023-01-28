1 dolarınız bile varsa dikkat! Döviz bürosundan önce bunu mutlaka öğrenin: Dolar öyle bir patlayacak ki piyasalar tarumar olacak! İşte kritik tarih













"DOLAR 40 TL'YE ÇIKACAK"

"DOLAR BOZDURMAK İSTEYENLER BEKLESİN "

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolara karşı önemli uyarılara yer verdi. Dolar biriktirenlere detay veren Geçer, yürek burkan bir değerlendirmede bulundu.Varlıklarını korumak ve ekonomiyi kötü kurdan kurtarmak isteyen vatandaşlar doların yükselişinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ekonomist Selçuk Geçer, dolar tasarrufu konusunda ciddi olanları uyardı.Doların 40 lirayı göreceğini öne süren Selçuk Geçer, tahminine ek olarak tarih verdi. Dolar için hangi seviyeyi beklediğini açıklayan ünlü ekonomist, dolar fiyatlarının bu yıl 40 TL'ye kadar çıkabileceğini vurguladı.Doları bozdurmak isteyen vatandaşların biraz beklemesi gerektiğini söyleyen ünlü ekonomist, yatırım yapmayan vatandaşların mağdur olacağının altını çizdi.