1 dolarınız bile varsa dinleyin! Selçuk Geçer tedirgin eden uyarıyı yaptı: Bundan uzak durun













Dolar konusunda yüksek tahminleri ile tanınan Selçuk Geçer, doları olanları uyararak yapmamaları gerekenleri açıkladı. Sabırlı olmaları gerektiğini belirten Geçer, zarar ettirecek hamleleri de duyurdu. Dolar uzmanı ve ekonomist olan Geçer, elinde doları olan vatandaşların yapmaması gerekenleri sıraladı.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'nin sıcak para kaynaklarının tükendiğini ve dolar kurunun önümüzdeki iki hafta içinde yükseleceğini tahmin ettiğini açıkladı. Geçer, dolar kurunun 24 TL ile 25 TL seviyelerinde işlem göreceğinin yüksek olasılıkta olduğunu belirtti ve yatırımcılara diş sıkma zamanı olduğundan söz etti. Ayrıca, yaşanması muhtemel ilişkin o çok önemli tarihi takipçileriyle paylaştı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolara olan talebin artacağını ve dolar kurunun sert hareketler göstereceğini söyledi. Kısa vadeli borçların ödenme zamanının geldiğini belirten Geçer, turizm gelirleri ile bugüne kadar idare edildiğini ancak bundan sonra ne yapılacağının sorulması gerektiğini ifade etti. Yıl sonunda dolar kurunun 28 TL olacağını öngören Geçer, dolar sahiplerine zarar etmemeleri için "Dolarınızı satmayın" uyarısında bulundu. Ancak bu görüşlerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve sadece Geçer'in kendi görüşleri olduğunu belirtti.