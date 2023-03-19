1 dolarınız bile varsa kulak verin! Selçuk Geçer felaket tarihini açıkladı: Önce bozduran yanar!







UEFA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI!







UEFA çeyrek final kuraları çekildi. Eşleşmeler ise yapıldı. UEFA yarı final de belirlendi. Yarı finale kimlerin çıkması beklenmektedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Avrupa futbol organizatörü çeyrek final sonucu eşleşme listesini duyurdu. UEFA yarı final için de adım atıldı. İsviçre, Nyon kentinde kura çekimine Patrick Kluivert ve Hamit Altıntop eşlik etti.UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilmesi ardından eşleşmeler şu şekilde oldu: Real Madrid - Chelsea maçı Inter - Benfica maçı Manchester City - Bayern Münih maçı AC Milan - Napoli maçı yapılacaktır. Milan- Napoli maçında kazanan takım ile Benfica- Inter maçında galip gelen takımlar UEFA yarı final için eşleşecekler. Madrid- Chelsea galibi ile Manchester- Münih galibi eşleşecekler. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı 11-12 Nisan 2023 tarihinde yapılacaktır. Rövanş maçı ise 18-19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Yarı final maçları ise 9-10 Mayıs 2023 ve 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde olacaktır. İstanbul ili Final Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da gerçekleşecektir.