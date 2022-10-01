EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 11:05

1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!

1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarına zam geleceği yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar kamuoyundan büyük yankı uyandırdı. Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını düşünürken araç sahipleri herhangi bir kesinti yapılmayacağını hatta yeni bir zam için hazırlıkların sürdürüldüğünü öğrendiler. Peki, Şimdi, 1 Ekim 2022 TL'de benzin, LPG ve motorinin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları..

EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 11:05
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1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!


Benzin ve motorin fiyatlarındaki son dakika haberleri araç sahiplerinin yakın takibi altında. Vatandaşlar akaryakıt satın almadan önce mevcut fiyatları sorguluyorlar. Petrol fiyatlarındaki düşüş, iç piyasada daha düşük fiyat beklentisini desteklese de, haberler tersine döndü. Gelen son bilgilerde ise benzin ve motorin fiyatlarına zam hazırlığı yapılacağı öne sürüldü.

Akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!

1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları

Türkiye'de indirim beklentisi olmasına rağmen indirim yapılmadı. Akaryakıt ürünlerinden olan yüksek kükürtlü fuel oil, fuel oil ve kalyakaya zam yapıldığı bildirildi. Yapılan zam uygulamasında ise yüksek kükürtlü gazyağının fiyatına 57 kuruş, gazyağının fiyatına ise 16 kuruş artış yapıldı. Kalorifer yakıtı olan kalyakın litre fiyatının ise son zamla birlikte 67 kuruş daha artırıldı.



Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 ABD dolarının altına düşmesi, daha düşük yakıt fiyatlarına işaret etti. Sosyal medya haberleri motorin ve benzin fiyatlarının artacağını iddia ediyor. Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi beklenirken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yok.

1 EKİM 2022 CUMARTESİ İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

1 EKİM 2022 CUMARTESİ ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

1 EKİM 2022 CUMARTESİ İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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