1 Ekim 2022 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!

Benzin ve motorin fiyatlarındaki son dakika
haberleri araç sahiplerinin yakın takibi altında. Vatandaşlar akaryakıt satın almadan önce mevcut fiyatları sorguluyorlar. Petrol fiyatlarındaki düşüş, iç piyasada daha düşük fiyat beklentisini desteklese de, haberler
tersine döndü. Gelen son bilgilerde ise benzin ve motorin fiyatlarına zam hazırlığı yapılacağı öne sürüldü.
Akaryakıt fiyatlarında son dakika hamlesi!
Türkiye'de indirim beklentisi olmasına rağmen indirim yapılmadı. Akaryakıt ürünlerinden olan yüksek kükürtlü fuel oil, fuel oil ve kalyakaya zam yapıldığı bildirildi. Yapılan zam uygulamasında ise yüksek kükürtlü gazyağının fiyatına 57 kuruş, gazyağının fiyatına ise 16 kuruş artış yapıldı. Kalorifer yakıtı olan kalyakın litre fiyatının ise son zamla birlikte 67 kuruş daha artırıldı.
Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 ABD dolarının altına düşmesi, daha düşük yakıt fiyatlarına işaret etti. Sosyal medya haberleri motorin ve benzin fiyatlarının artacağını iddia ediyor. Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi beklenirken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yok.
1 EKİM 2022 CUMARTESİ İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Benzin: 19,23 TL Motorin: 23 lira 7 kuruş LPG: 10,62 – 11,07 TL
1 EKİM 2022 CUMARTESİ ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Benzin: 19,34 TL Motorin: 23 lira 18 kuruş LPG: 10,94 TL
1 EKİM 2022 CUMARTESİ İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Benzin: 19,34 TL Motorin: 23 lira 2 kuruş LPG: 10,74 TL