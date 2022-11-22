1 Ekim 2022'den önce kredi borcu olanlar dikkat! Borçlular kara listeden çıkartılıyor

Türkiye'de hem kredi hem de kredi kartı borcu olan bir kişi var ama yeni düzenlemeler borcun ödenmesini kolaylaştıracak. Kredi kartı borcu olan birçok kişinin sicillerinin etkileneceği ancak borcunu ödemeleri halinde kara listeden çıkarılacağı açıklandı. Yeni karar resmi gazetede yayımlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar..
KREDİ BORÇLARINI ÖDEME KOLAYLAŞTIRILIYORBankalardan kredi çeken veya kredi kartı kullanan kişiler borçlarını ödemeyince bankalar bu parayı yasal olarak alıyor. Bu durumda kişisel kayıtlara geçiyor ve sicile işleniyor. Aynı zamanda insanlar tekrar bankadan para çekmek istediklerinde banka olumsuz yanıt veriyor.
Bu konuda alınan yeni bir karar vatandaşların borçlarını ödemelerini kolaylaştıracak. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararda “22 Ocak 2009 tarihli ve 5834 sayılı Kanuna, hileli çekler, protestolu kambiyo senetleri, kredi kartları ve kredi kartı borçlarının kayıtlara alınması hakkında geçici madde eklenmiştir.” ifadeleri kullanıldı. 4. madde düzenlemesine göre, 1 Ekim 2022 tarihinde bankalardan aldığı kredileri temerrüde düşen ve ödemesinde gecikme yaşayan vatandaşlar, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını ödemeleri halinde Af Kanunu'ndan yararlanabilecek. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında gerçek kişiler tarafından ödeme yapılması durumunda kayıtlar silinecektir. Burada yer alan kayıtlar kurumlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Yeniden yapılanma mevcut borçları kapatacak ve hukuki veya cezai sorumluluk doğurmayacaktır. Ancak sivil borcun 1 Ekim 2022'den önce kurulması ve 1 Temmuz 2023'e kadar ödenmesi gerekiyor.