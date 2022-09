1 Eylül 2022 A101aktüel ürünler kataloğu sizleri bekliyor! İndirimli ürünler raflarda!

1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler







Aktüel ürünleri A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Her hafta birbirinden yeni ürünler A101 marketlerinde raflarda yerini alıyor. Sizler için 1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünlerini hazırladık. Haftanın Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışını yapan A101 bu hafta ki aktüel ürünlerini de müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.Okulların açılmasına az bir süre kala marketler zincirinde okul için ürünlerin yanı sıra elektrik aletleri, ev aletleri, kişisel tekstil ürünleri de yer almaktadır. İşte o ürünler Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 64,95 TL Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 17,50 TL Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Art Çeşitleri: 99,95 TL Lisanslı Çift Gözlü Lakem Çantası Art Çeşitleri: 39,95 TL Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 74,95 TL Lisanslı Çekçekli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 149,95 TL Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 18,50 TL Lisanslı Anaokulu Çantası Pud / Donut Çeşitleri: 49,95 TL Roboom Wood / Oslo Sırt Çantası Çeşitleri: 69,95 TL Roboom Cosmo / Atlas Sırt Çantası Çeşitleri: 99,95 TL Roboom Yellow Laptop Çantası Çeşitleri: 69,95 TL Roboom Cyro Sırt Çantası: 49,95 TL Roboom Cubo Kalme Çantası Çeşitleri: 14,95 TL Note 101 Baskılı Proje Çantası Çeşitleri: 32,95 TL Note 101 Proje Çantası: 14,95 TLGıpta A4 96 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 18,95 TL Gıpta A4 80 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 17,50 TL Gıpta A4 72 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 13,95 TL Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 8,95 TL Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 12,95 TL Gıpta A4 80 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 14,50 TL Gıpta 100 Yaprak Not Defteri: 6,95 TL Gıpta A5 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 4,75 TL Gıpta 3 + 1 A6 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Not Defteri. 9,95 TL Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 3,75 TL Gıpta 15 Yaprak Spiralli Karton Kapak Resim Defteri. 8,50 TL Gıpta 100 Yaprak Spiralli Bloknot: 29,95 TL Gıpta 140 Yaprak Spiralli Sert Kapak Defter: 39,95 TL Bee’star A4 5 Renkli Hazır Defter Kabı: 4,50 TL Bee’star A4 10 Renkli Fon Karton: 3,95 TL Bee’star Şeffaf Renkli Rulo Kapak: 2,50 TL Note 101 Poşet Dosya 100’ lü: 27,95 TL Note 101 Sunum Dosyası: 39,95 TL Note 101 Körüklü 13 Bölümlü Dosya: 34,95 TL Note 101 A4 Çıtçıtlı Dosya: 2,95 TL Bee’star Yapışkanlı Not Kağıdı Seti. 11,45 TL Note 101 75 Yaprak Neon Post İt: 3,95 TLA4 Fotokopi Kağıdı: 46,95 TL A4 Fotokopi Kağıdı: 88,95 TL Note 101 Baskılı Çıtçıtlı Dosya: 4,75 TL Note 101 Mantar Pano: 26,95 TL 3D Kabartmalı Sticker: 17,95 TL Note 101 Çift Taraflı Fosforlu Kalem 5’ Li: 13,95 TL Note 101 Renkli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,95 TL Note 101 Tahta Kalemi 3’lü: 8,95 TL Note 101 Fosforlu Kalem 4’ Lü: 11,95 TL Note 101 Kırtasiye Bandı: 3,95 TL Note 101 Zımba Seti: 19,95 TL Bee’star Metal Pergel: 9,95 TL Bee’star Eva 10’ Lu: 14,95 TL Bee’star Keçe 10’ Lu: 14,95 TL Note 101 A4 Renkli Fotokopi Kağıdı: 27,95 TL Note 101 Sıvı Yapıştırıcı: 4,95 TL Note 101 Sticker Yapıştırıcı: 3,95 TLBee’star Rulo Fon Kartonu: 19,95 TL Bee’star Flüt: 14,95 TL Bee’star Çizim Seti 4’ Lü: 5,95 TL Bee’star Plastik Korumalı Anaokulu Makası: 12,95 TL Note 101 Metal Maket Bıçağı: 14,95 TL Note 101 Baskılı Fosforlu Kalem: 5,45 TL Note 101 Bant Kesici: 12,95 TL Note 101 Şerit Daksil: 7,45 TL Note 101 Metal Kalemlik: 9,45 TL Note 101 Ataş Seti: 9,95 TL Bee’star Cetvelli Kağıt Makası: 7,95 TL Atlas Çeşitleri: 9,95 TL Note 101 Koli Bandı: 9,95 TL Resimli Sözlük Çeşitleri. 19,95 TL Sözlük Çeşitleri: 7,95 TL Beslenme Kutusu: 14,95 TL Spiralli Modern Masa Lambası: 99,95 TLAyarlanabilir Masa Lambası: 99,95 TL Bee’star Çelik Matara: 79,95 TL Desenli Tritan Matara Çeşitleri: 59,95 TL Bee’star Alüminyum Matara: 69,95 TL Bee’star Tritan Matara: 79,95 TL Lisanslı Tüylü Kalem + Silgi + Kalemtıraş Seti: 34,95 TL Lisanslı Hazneli Kalemtıraş: 14,95 TL Lisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: 44,95 TL Lisanslı Defterli Kırtasiye Seti: 44,95 TL Lisanslı 2 Kalem + Silgi Seti: 14,95 TL Lisanslı Dijital Kol Saati Çeşitleri: 49,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti. 16,95 TL Lisanslı Boyama Seti. 49,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 34,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TLBee’star Kırtasiye Seti. 59,95 TL Bee’star Baskılı Versatil Kalem 4’ Lü. 13,95 TL Bee’star Boyama Önlüğü: 26,95 TL Bee’star Keçeli Kalem 12’ Li: 24,95 TL Bee’star Sulu Boya 12’ Li: 11,95 TL Bee’star Versatil Kalem 2’ Li: 9,95 TL Bee’star Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 14,95 TL Bee’star Hazneli Kalemtıraş: 3,95 TL Barbie Yüzük Silgi Kalemtıraş: 14,95 TL Bee’star Pastel Boya 12’ Li: 4,95 TL Bee’star Kuru Boya 12’ Li: 11,95 TL Bee’star Kurşun Kalem 8’ Li: 5,95 TL Bee’star Kuru Boya 24’lü: 28,50 TL Bee’star Kalem Ucu 3’lü: 6,95 TL Bee’star Figürlü Keçeli Kalem 12’ Li: 19,95 TL Bee’star Kırmızı Kalem 4’ Lü: 14,95 TL Bee’star Silgi 10’ Lu: 7,95 TL Bee’star Versatil Kalem Seti: 18,50 TLSulu Boya Fırça Seti 4’ Lü: 49,95 TL Uzay Temalı Versatil Kalem: 19,95 TL Fatih Kırmızı Başlık Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL Fatih Silgili Tutamaçlı Kurşun Kalem 3’ Lü: 14,95 TL Fatih Başlangıç Kalemi 2’li: 12,95 TL Fatih Desenli Kurşun Kalem 4’ Lü: 13,95 TL Fatih Resim Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL Fatih Stick + Çift Taraflı Sıvı Yapıştırıcı: 29,95 TL Fatih Keçeli Kalem 12’ Li: 49,95 TL Fatih Pastel Boya 18’ Li: 49,95 TL Fatih Üçgen Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 49,95 TL Fatih Jumbo Sulu Boya 12’ Li: 24,95 TL Fatih Metal Kutulu Kuru Boya 12’ Li: 26,95 TL Note 101 Fineliner Kalem 10’ Lu: 19,95 TL Note 101 Roller Kalem 3’ Lü: 6,45 TL Note 101 Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,50 TL Note 101 İmza Kalemi 2’ Li: 19,95 TL Note 101 Neon Jel Kalem: 8,95 TL Note 101 Fineliner Kalem 5’li: 9,75 TL Note 101 Simli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 12,95 TLGlobox Shaking Versatil Kalem: 24,95 TL Globox Versatil Kalem Seti: 29,95 TL Globox Jel Pastel Boya 12’ Li: 69,95 TL Globox Figürlü Fosforlu Kalem: 14,95 TL Globox Elmas Desenli Takviyeli Kalem: 7,95 TL Globox Squisby Başlıklı Tükenmez Kalem: 29,95 TL Globox Kalemtıraş + Silgi Seti: 18,95 TL Globox Figürlü Tükenmez Kalem: 29,95 TL Globox Figürlü Versatil Kalem: 13,95 TL Globox Ördek Figürlü Kalemtıraş: 14,95 TL Globox Tır Figürlü Kalemlik: 59,50 TL Globox Jumbo Keçeli Kalem 12’ Li: 29,95 TL Globox Figürlü Versatil Kalem Seti. 22,95 TL Globox Köpek Figürlü Jel Kalem: 24,95 TL Globox Öğrenci Cüzdanı: 37,95 TL Bee’star Sulu Kapak Defter: 49,95 TL Globox Roller Kalem: 14,95 TL Globox Timsah Figürlü Jel Kalem: 34,95 TL Globox Pati Figürlü Jel Kalem: 32,95 TLFatih Sınav Silgisi 2’ Li: 8,95 TL Rotring Roller Kalem: 12,95 TL Rotring Kalem Ucu 3’ Lü: 12,95 TL Rotring Öğrenci Seti: 28,95 TL Rotring Visumax Versatil Kalem Seti. 27,95 TL Fatih Okul Seti: 12,95 TL Fatih Çok Amaçlı Kalemtıraş: 6,95 TL Fatih Mum Boya 12’ Li: 13,95 TL Bee’star Fırça Seti 4’ Lü: 24,95 TL Fatih Silgili Kurşun Kalem 2’ Li: 9,95 TL Fatih Silgi 8’ Li: 14,95 TL Faber Castel Su Bazlı Yapıştırıcı Seti 2’ Li. 11,95 TL Faber Castel 1425 Tükenmez Kalem 10’ Lu: 28,95 TL Faber Castel Versatil Kalem + Uç: 89,95 TL Faber Castel Grip Finepen İnce Uçlu Kalem: 17,95 TL Faber Castel Golfaber Dereceli Kalem Seti 4’ Lü: 29,95 TL Faber Castel Sınav Seti: 44,95 TL Gıpta 4 + 2 150 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 29,95 TL Gıpta 4 + 1 A4 150 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 36,95 TL Gıpta 3 + 1 A4 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 29,45 TL Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 28,95 TL Gıpta A4 120 Yaprak Spiralli Bloknot: 37,95 TL Gıpta 3 + 1 A4 140 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 47,95 TL Gıpta 96 Yaprak Sert Kapak Lastikli Not Defteri. 19,95 TL Gıpta 100 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 19,95 TL Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Dik Yazı Defteri. 4,95 TL Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 39,95 TL Gıpta A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri: 8,95 TL Kral Şakir A6 60 Yaprak Spiralli Karton Kapak Çizgili Defter: 5,95 TL Gıpta 30 Yaprak Plastik Kapak Resim Defteri: 14,45 TL Gıpta A4 96 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 24,95 TLToshiba 55UL2163DT 55” Ultra Hd Smart Tv: 6,999 TL Onvo Ov40250 40” Full Hd Android Smart Led Tv: 3,299 TL Toshiba 32W2163DT 32” Uydu Alıcılı Smart Led Tv: 3,099 TL Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu: 1,699 TL Realme C21Y 64 Cep Telefonu: 2,999 TL Flavel FLV 3600 BZD No Frost Buzdolabı: 5,499 TL Flavel FLV 7001 7 Kg Çamaşır Makinesi: 3,599 TL Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi. 159 TL Beliva AF380 Midi Fırın 38: 579 TL Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü: 259 TL Polo Smart Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 39,95 TL Brita Aluna XL Filtreli Sürahi. 165 TL Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi. 145 TL Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2’ Li. 99,95 TL 5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı: 49,95 TL Plastik Organizer Çeşitleri: 9,95 TL Desenli Kesme Tahtası: 19,95 TL Servis Gereçleri: 14,95 TL Lisanslı Cam Kupa: 9,95 TL Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam: 65 TLTermisil Kupa: 24,95 TL Paşabahçe Dondurmalık 2’ Li. 22,50 TL Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3’ Lü: 39,95 TL Toka Çeşitleri Stant: 5,95 TL Tulu Porselen Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 149,95 TL Tulu Porselen Porselen Kase Çeşitleri. 12,95 TL Sinbo French Press: 34,95 TL LAV Çay Seti 12 Parça: 69,95 TL LAV Kahve Yanı Bardağı: 7,95 TL Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı: 37,50 TL Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler: 14,95 TL Lila Örme Pileli Hazır Perde: 179 TL Silk & Blue Bayan Basic T Shirt: 39,95 TL Bay / Bayan Baskılı T Shirt: 44,95 TL Silk & Blue Bay Basic T Shirt: 39,95 TL Bay Baskılı Dış Giyim: 39,95 TL Silk & Blue Bayan Simli Görünmez Çorap: 7,95 TL Piranha Tablet: 949 TL Piranha Kulak İçi Kulaklık: 19,95 TL Piranha Kablosuz Klavye + Mause Set: 169 TL Go Smart TWS Bluetooth Kulaklık: 89,95 TL Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul: 69,95 TL Silen Tuvalet Kağıdı 32’ Li: 79,90 TL Silen Kağıt Havlu 12’ Li: 49,90 TL Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri: 179,90 TL Scotch Brite Sünger Bez 3’ Lü: 9,90 TL Yetiş Sıvı Sabun 4 L: 34,90 TLYetiş Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L: 34,90 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 750 Ml: 9,95 TL Molfix Islak Havlu 2’ Li: 24,90 TL Prize Oda Kolonyası 500 Ml: 21,90 TL Lady Bella Simli Vücut Spreyi 150 Ml: 17,95 TL Dermokil El Ve Ayak Maskesi: 14,95 TL Fiskobirlik Fiskat Yer Fıstıklı Bar Krokan 4’ Lü: 6,45 TL Miskets Çikolata Kaplı Jelly Draje: 12,95 TL U Pops Maxi Sakızlı Şeker 6’ Lı: 5,50 TL Dippo Sürpriz Kornet Çikolata: 4,70 TL Ruffles Orijinal Patates Cipsi: 13,50 TL Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi: 13,50 TL Lay’s Klasik Patates Cipsi: 13,50 TL Lc Sütlü Çikolata Lolipop: 3,25 TL Bifa Harika Karamelli Çikolata Bar: 2,75 TL Banvit Dondurulmuş Piliç Baget: 36,90 TL Lezita Dondurulmuş Piliç Kıyma: 27,95 TL Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 L: 12,90 TL Sıra Harç Çiğ Köfte Set: 6,90 TL Öncü Nar Ekşisi Sos: 14,95 TL Burcu Karışık Salça: 29,90 TL Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg: 44,95 TL Danona Hüpper Çikolatalı Puding: 6,50 TL Nut Master Kakaolu Fındık Kreması: 27,95 TL Nut Master Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi: 24,95 TL Nut Master Sütlü Fındık Kreması: 22,95 TL Kuşadası Eski Kaşar. 46,95 TLJuss Şeftali Aromalı Soğuk Çay 250 Ml: 3,25 TL Sarıyer Şekersiz Gazoz 6’ Lı: 14,50 TL Juss Şeftali Aromalı Soğuk Çay: 5,75 TL Akmina Maden Suyu Çeşitleri 1 L: 7,95 TL Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri 6’ Lı: 14,50 TL Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L: 12,95 TL Tamek Meyvelim Vişne İçeceği 1 L: 12,95 TL Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 200 Ml: 3,95 TL Tamek Meyvelim Vişne İçeceği: 3,95 TL Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 49,95 TL Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri: 74,90 TL Pınar Süt 1 L: 15,95 TL Pınar Labne: 59,95 TL Pınar Süt Krem: 16,95 TL Pınar Latte Art Tam Yağlı Barista Süt 1 L: 19,95 TL Pınar Organik Süt 1 L: 19,95 TL Pınar Laktozsuz Süt 200 Ml: 5,50 TL Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL Pınar Protein Vanilya Aromalı Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL