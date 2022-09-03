YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:43

1 Eylül 2022 A101aktüel ürünler kataloğu sizleri bekliyor! İndirimli ürünler raflarda!

A101 marketler zincirinde perşembe günleri birbirinden yeni çeşitli ürünler müşterilerini bekliyor. 1 Eylül 2022 Perşembe günü A101 aktüel ürünlerin neler olduğunu sizler için araştırdık. Kırtasiyeden ev eşyalarına kadar her şey sizi A101'de bekliyor. İşte ayrıntılar.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:43
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1 Eylül 2022 A101aktüel ürünler kataloğu sizleri bekliyor! İndirimli ürünler raflarda!


Aktüel ürünleri A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Her hafta birbirinden yeni ürünler A101 marketlerinde raflarda yerini alıyor. Sizler için 1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünlerini hazırladık.

Haftanın Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışını yapan A101 bu hafta ki aktüel ürünlerini de müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler



Okulların açılmasına az bir süre kala marketler zincirinde okul için ürünlerin yanı sıra elektrik aletleri, ev aletleri, kişisel tekstil ürünleri de yer almaktadır.

İşte o ürünler

Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 64,95 TL

Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 17,50 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Art Çeşitleri: 99,95 TL

Lisanslı Çift Gözlü Lakem Çantası Art Çeşitleri: 39,95 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 74,95 TL

Lisanslı Çekçekli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 149,95 TL

Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 18,50 TL

Lisanslı Anaokulu Çantası Pud / Donut Çeşitleri: 49,95 TL

Roboom Wood / Oslo Sırt Çantası Çeşitleri: 69,95 TL

Roboom Cosmo / Atlas Sırt Çantası Çeşitleri: 99,95 TL

Roboom Yellow Laptop Çantası Çeşitleri: 69,95 TL

Roboom Cyro Sırt Çantası: 49,95 TL

Roboom Cubo Kalme Çantası Çeşitleri: 14,95 TL

Note 101 Baskılı Proje Çantası Çeşitleri: 32,95 TL

Note 101 Proje Çantası: 14,95 TL

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Gıpta A4 96 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 18,95 TL

Gıpta A4 80 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 17,50 TL

Gıpta A4 72 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 13,95 TL

Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 8,95 TL

Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 12,95 TL

Gıpta A4 80 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 14,50 TL

Gıpta 100 Yaprak Not Defteri: 6,95 TL

Gıpta A5 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 4,75 TL

Gıpta 3 + 1 A6 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Not Defteri. 9,95 TL

Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 3,75 TL

Gıpta 15 Yaprak Spiralli Karton Kapak Resim Defteri. 8,50 TL

Gıpta 100 Yaprak Spiralli Bloknot: 29,95 TL

Gıpta 140 Yaprak Spiralli Sert Kapak Defter: 39,95 TL

Bee’star A4 5 Renkli Hazır Defter Kabı: 4,50 TL

Bee’star A4 10 Renkli Fon Karton: 3,95 TL

Bee’star Şeffaf Renkli Rulo Kapak: 2,50 TL

Note 101 Poşet Dosya 100’ lü: 27,95 TL

Note 101 Sunum Dosyası: 39,95 TL

Note 101 Körüklü 13 Bölümlü Dosya: 34,95 TL

Note 101 A4 Çıtçıtlı Dosya: 2,95 TL

Bee’star Yapışkanlı Not Kağıdı Seti. 11,45 TL

Note 101 75 Yaprak Neon Post İt: 3,95 TL

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A4 Fotokopi Kağıdı: 46,95 TL

A4 Fotokopi Kağıdı: 88,95 TL

Note 101 Baskılı Çıtçıtlı Dosya: 4,75 TL

Note 101 Mantar Pano: 26,95 TL

3D Kabartmalı Sticker: 17,95 TL

Note 101 Çift Taraflı Fosforlu Kalem 5’ Li: 13,95 TL

Note 101 Renkli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,95 TL

Note 101 Tahta Kalemi 3’lü: 8,95 TL

Note 101 Fosforlu Kalem 4’ Lü: 11,95 TL

Note 101 Kırtasiye Bandı: 3,95 TL

Note 101 Zımba Seti: 19,95 TL

Bee’star Metal Pergel: 9,95 TL

Bee’star Eva 10’ Lu: 14,95 TL

Bee’star Keçe 10’ Lu: 14,95 TL

Note 101 A4 Renkli Fotokopi Kağıdı: 27,95 TL

Note 101 Sıvı Yapıştırıcı: 4,95 TL

Note 101 Sticker Yapıştırıcı: 3,95 TL

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Bee’star Rulo Fon Kartonu: 19,95 TL

Bee’star Flüt: 14,95 TL

Bee’star Çizim Seti 4’ Lü: 5,95 TL

Bee’star Plastik Korumalı Anaokulu Makası: 12,95 TL

Note 101 Metal Maket Bıçağı: 14,95 TL

Note 101 Baskılı Fosforlu Kalem: 5,45 TL

Note 101 Bant Kesici: 12,95 TL

Note 101 Şerit Daksil: 7,45 TL

Note 101 Metal Kalemlik: 9,45 TL

Note 101 Ataş Seti: 9,95 TL

Bee’star Cetvelli Kağıt Makası: 7,95 TL

Atlas Çeşitleri: 9,95 TL

Note 101 Koli Bandı: 9,95 TL

Resimli Sözlük Çeşitleri. 19,95 TL

Sözlük Çeşitleri: 7,95 TL

Beslenme Kutusu: 14,95 TL

Spiralli Modern Masa Lambası: 99,95 TL

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Ayarlanabilir Masa Lambası: 99,95 TL

Bee’star Çelik Matara: 79,95 TL

Desenli Tritan Matara Çeşitleri: 59,95 TL

Bee’star Alüminyum Matara: 69,95 TL

Bee’star Tritan Matara: 79,95 TL

Lisanslı Tüylü Kalem + Silgi + Kalemtıraş Seti: 34,95 TL

Lisanslı Hazneli Kalemtıraş: 14,95 TL

Lisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: 44,95 TL

Lisanslı Defterli Kırtasiye Seti: 44,95 TL

Lisanslı 2 Kalem + Silgi Seti: 14,95 TL

Lisanslı Dijital Kol Saati Çeşitleri: 49,95 TL

Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TL

Lisanslı Kırtasiye Seti. 16,95 TL

Lisanslı Boyama Seti. 49,95 TL

Lisanslı Kırtasiye Seti: 34,95 TL

Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TL

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Bee’star Kırtasiye Seti. 59,95 TL

Bee’star Baskılı Versatil Kalem 4’ Lü. 13,95 TL

Bee’star Boyama Önlüğü: 26,95 TL

Bee’star Keçeli Kalem 12’ Li: 24,95 TL

Bee’star Sulu Boya 12’ Li: 11,95 TL

Bee’star Versatil Kalem 2’ Li: 9,95 TL

Bee’star Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 14,95 TL

Bee’star Hazneli Kalemtıraş: 3,95 TL

Barbie Yüzük Silgi Kalemtıraş: 14,95 TL

Bee’star Pastel Boya 12’ Li: 4,95 TL

Bee’star Kuru Boya 12’ Li: 11,95 TL

Bee’star Kurşun Kalem 8’ Li: 5,95 TL

Bee’star Kuru Boya 24’lü: 28,50 TL

Bee’star Kalem Ucu 3’lü: 6,95 TL

Bee’star Figürlü Keçeli Kalem 12’ Li: 19,95 TL

Bee’star Kırmızı Kalem 4’ Lü: 14,95 TL

Bee’star Silgi 10’ Lu: 7,95 TL

Bee’star Versatil Kalem Seti: 18,50 TL

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Sulu Boya Fırça Seti 4’ Lü: 49,95 TL

Uzay Temalı Versatil Kalem: 19,95 TL

Fatih Kırmızı Başlık Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL

Fatih Silgili Tutamaçlı Kurşun Kalem 3’ Lü: 14,95 TL

Fatih Başlangıç Kalemi 2’li: 12,95 TL

Fatih Desenli Kurşun Kalem 4’ Lü: 13,95 TL

Fatih Resim Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL

Fatih Stick + Çift Taraflı Sıvı Yapıştırıcı: 29,95 TL

Fatih Keçeli Kalem 12’ Li: 49,95 TL

Fatih Pastel Boya 18’ Li: 49,95 TL

Fatih Üçgen Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 49,95 TL

Fatih Jumbo Sulu Boya 12’ Li: 24,95 TL

Fatih Metal Kutulu Kuru Boya 12’ Li: 26,95 TL

Note 101 Fineliner Kalem 10’ Lu: 19,95 TL

Note 101 Roller Kalem 3’ Lü: 6,45 TL

Note 101 Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,50 TL

Note 101 İmza Kalemi 2’ Li: 19,95 TL

Note 101 Neon Jel Kalem: 8,95 TL

Note 101 Fineliner Kalem 5’li: 9,75 TL

Note 101 Simli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 12,95 TL

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Globox Shaking Versatil Kalem: 24,95 TL

Globox Versatil Kalem Seti: 29,95 TL

Globox Jel Pastel Boya 12’ Li: 69,95 TL

Globox Figürlü Fosforlu Kalem: 14,95 TL

Globox Elmas Desenli Takviyeli Kalem: 7,95 TL

Globox Squisby Başlıklı Tükenmez Kalem: 29,95 TL

Globox Kalemtıraş + Silgi Seti: 18,95 TL

Globox Figürlü Tükenmez Kalem: 29,95 TL

Globox Figürlü Versatil Kalem: 13,95 TL

Globox Ördek Figürlü Kalemtıraş: 14,95 TL

Globox Tır Figürlü Kalemlik: 59,50 TL

Globox Jumbo Keçeli Kalem 12’ Li: 29,95 TL

Globox Figürlü Versatil Kalem Seti. 22,95 TL

Globox Köpek Figürlü Jel Kalem: 24,95 TL

Globox Öğrenci Cüzdanı: 37,95 TL

Bee’star Sulu Kapak Defter: 49,95 TL

Globox Roller Kalem: 14,95 TL

Globox Timsah Figürlü Jel Kalem: 34,95 TL

Globox Pati Figürlü Jel Kalem: 32,95 TL

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Fatih Sınav Silgisi 2’ Li: 8,95 TL

Rotring Roller Kalem: 12,95 TL

Rotring Kalem Ucu 3’ Lü: 12,95 TL

Rotring Öğrenci Seti: 28,95 TL

Rotring Visumax Versatil Kalem Seti. 27,95 TL

Fatih Okul Seti: 12,95 TL

Fatih Çok Amaçlı Kalemtıraş: 6,95 TL

Fatih Mum Boya 12’ Li: 13,95 TL

Bee’star Fırça Seti 4’ Lü: 24,95 TL

Fatih Silgili Kurşun Kalem 2’ Li: 9,95 TL

Fatih Silgi 8’ Li: 14,95 TL

Faber Castel Su Bazlı Yapıştırıcı Seti 2’ Li. 11,95 TL

Faber Castel 1425 Tükenmez Kalem 10’ Lu: 28,95 TL

Faber Castel Versatil Kalem + Uç: 89,95 TL

Faber Castel Grip Finepen İnce Uçlu Kalem: 17,95 TL

Faber Castel Golfaber Dereceli Kalem Seti 4’ Lü: 29,95 TL

Faber Castel Sınav Seti: 44,95 TL

Gıpta 4 + 2 150 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 29,95 TL

Gıpta 4 + 1 A4 150 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 36,95 TL

Gıpta 3 + 1 A4 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 29,45 TL

Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 28,95 TL

Gıpta A4 120 Yaprak Spiralli Bloknot: 37,95 TL

Gıpta 3 + 1 A4 140 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 47,95 TL

Gıpta 96 Yaprak Sert Kapak Lastikli Not Defteri. 19,95 TL

Gıpta 100 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 19,95 TL

Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Dik Yazı Defteri. 4,95 TL

Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 39,95 TL

Gıpta A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri: 8,95 TL

Kral Şakir A6 60 Yaprak Spiralli Karton Kapak Çizgili Defter: 5,95 TL

Gıpta 30 Yaprak Plastik Kapak Resim Defteri: 14,45 TL

Gıpta A4 96 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 24,95 TL

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Toshiba 55UL2163DT 55” Ultra Hd Smart Tv: 6,999 TL

Onvo Ov40250 40” Full Hd Android Smart Led Tv: 3,299 TL

Toshiba 32W2163DT 32” Uydu Alıcılı Smart Led Tv: 3,099 TL

Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu: 1,699 TL

Realme C21Y 64 Cep Telefonu: 2,999 TL

Flavel FLV 3600 BZD No Frost Buzdolabı: 5,499 TL

Flavel FLV 7001 7 Kg Çamaşır Makinesi: 3,599 TL

Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi. 159 TL

Beliva AF380 Midi Fırın 38: 579 TL

Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü: 259 TL

Polo Smart Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 39,95 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi. 165 TL

Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi. 145 TL

Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2’ Li. 99,95 TL

5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı: 49,95 TL

Plastik Organizer Çeşitleri: 9,95 TL

Desenli Kesme Tahtası: 19,95 TL

Servis Gereçleri: 14,95 TL

Lisanslı Cam Kupa: 9,95 TL

Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam: 65 TL

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Termisil Kupa: 24,95 TL

Paşabahçe Dondurmalık 2’ Li. 22,50 TL

Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3’ Lü: 39,95 TL

Toka Çeşitleri Stant: 5,95 TL

Tulu Porselen Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 149,95 TL

Tulu Porselen Porselen Kase Çeşitleri. 12,95 TL

Sinbo French Press: 34,95 TL

LAV Çay Seti 12 Parça: 69,95 TL

LAV Kahve Yanı Bardağı: 7,95 TL

Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı: 37,50 TL

Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler: 14,95 TL

Lila Örme Pileli Hazır Perde: 179 TL

Silk & Blue Bayan Basic T Shirt: 39,95 TL

Bay / Bayan Baskılı T Shirt: 44,95 TL

Silk & Blue Bay Basic T Shirt: 39,95 TL

Bay Baskılı Dış Giyim: 39,95 TL

Silk & Blue Bayan Simli Görünmez Çorap: 7,95 TL

Piranha Tablet: 949 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık: 19,95 TL

Piranha Kablosuz Klavye + Mause Set: 169 TL

Go Smart TWS Bluetooth Kulaklık: 89,95 TL

Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul: 69,95 TL

Silen Tuvalet Kağıdı 32’ Li: 79,90 TL

Silen Kağıt Havlu 12’ Li: 49,90 TL

Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri: 179,90 TL

Scotch Brite Sünger Bez 3’ Lü: 9,90 TL

Yetiş Sıvı Sabun 4 L: 34,90 TL

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Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L: 34,90 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 750 Ml: 9,95 TL

Molfix Islak Havlu 2’ Li: 24,90 TL

Prize Oda Kolonyası 500 Ml: 21,90 TL

Lady Bella Simli Vücut Spreyi 150 Ml: 17,95 TL

Dermokil El Ve Ayak Maskesi: 14,95 TL

Fiskobirlik Fiskat Yer Fıstıklı Bar Krokan 4’ Lü: 6,45 TL

Miskets Çikolata Kaplı Jelly Draje: 12,95 TL

U Pops Maxi Sakızlı Şeker 6’ Lı: 5,50 TL

Dippo Sürpriz Kornet Çikolata: 4,70 TL

Ruffles Orijinal Patates Cipsi: 13,50 TL

Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi: 13,50 TL

Lay’s Klasik Patates Cipsi: 13,50 TL

Lc Sütlü Çikolata Lolipop: 3,25 TL

Bifa Harika Karamelli Çikolata Bar: 2,75 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Baget: 36,90 TL

Lezita Dondurulmuş Piliç Kıyma: 27,95 TL

Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 L: 12,90 TL

Sıra Harç Çiğ Köfte Set: 6,90 TL

Öncü Nar Ekşisi Sos: 14,95 TL

Burcu Karışık Salça: 29,90 TL

Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg: 44,95 TL

Danona Hüpper Çikolatalı Puding: 6,50 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması: 27,95 TL

Nut Master Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi: 24,95 TL

Nut Master Sütlü Fındık Kreması: 22,95 TL

Kuşadası Eski Kaşar. 46,95 TL

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Juss Şeftali Aromalı Soğuk Çay 250 Ml: 3,25 TL

Sarıyer Şekersiz Gazoz 6’ Lı: 14,50 TL

Juss Şeftali Aromalı Soğuk Çay: 5,75 TL

Akmina Maden Suyu Çeşitleri 1 L: 7,95 TL

Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri 6’ Lı: 14,50 TL

Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L: 12,95 TL

Tamek Meyvelim Vişne İçeceği 1 L: 12,95 TL

Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 200 Ml: 3,95 TL

Tamek Meyvelim Vişne İçeceği: 3,95 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 49,95 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri: 74,90 TL

Pınar Süt 1 L: 15,95 TL

Pınar Labne: 59,95 TL

Pınar Süt Krem: 16,95 TL

Pınar Latte Art Tam Yağlı Barista Süt 1 L: 19,95 TL

Pınar Organik Süt 1 L: 19,95 TL

Pınar Laktozsuz Süt 200 Ml: 5,50 TL

Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL

Pınar Protein Vanilya Aromalı Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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