1 Eylül 2022 A101aktüel ürünler kataloğu sizleri bekliyor! İndirimli ürünler raflarda!

Aktüel ürünleri A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Her hafta birbirinden yeni ürünler A101 marketlerinde raflarda yerini alıyor. Sizler için 1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünlerini hazırladık. Haftanın Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışını yapan A101 bu hafta ki aktüel ürünlerini de müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.
1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler
Okulların açılmasına az bir süre kala marketler zincirinde okul için ürünlerin yanı sıra elektrik aletleri, ev aletleri, kişisel tekstil ürünleri de yer almaktadır. İşte o ürünler Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 64,95 TL Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 17,50 TL Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Art Çeşitleri: 99,95 TL Lisanslı Çift Gözlü Lakem Çantası Art Çeşitleri: 39,95 TL Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 74,95 TL Lisanslı Çekçekli İlkokul Çantası Wide Çeşitleri: 149,95 TL Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası Bawid Çeşitleri: 18,50 TL Lisanslı Anaokulu Çantası Pud / Donut Çeşitleri: 49,95 TL Roboom Wood / Oslo Sırt Çantası Çeşitleri: 69,95 TL Roboom Cosmo / Atlas Sırt Çantası Çeşitleri: 99,95 TL Roboom Yellow Laptop Çantası Çeşitleri: 69,95 TL Roboom Cyro Sırt Çantası: 49,95 TL Roboom Cubo Kalme Çantası Çeşitleri: 14,95 TL Note 101 Baskılı Proje Çantası Çeşitleri: 32,95 TL Note 101 Proje Çantası: 14,95 TL
Gıpta A4 96 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 18,95 TL Gıpta A4 80 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 17,50 TL Gıpta A4 72 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter: 13,95 TL Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 8,95 TL Gıpta A4 60 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 12,95 TL Gıpta A4 80 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 14,50 TL Gıpta 100 Yaprak Not Defteri: 6,95 TL Gıpta A5 60 Yaprak Dikişli Karton Kapak Defter: 4,75 TL Gıpta 3 + 1 A6 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Not Defteri. 9,95 TL Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter: 3,75 TL Gıpta 15 Yaprak Spiralli Karton Kapak Resim Defteri. 8,50 TL Gıpta 100 Yaprak Spiralli Bloknot: 29,95 TL Gıpta 140 Yaprak Spiralli Sert Kapak Defter: 39,95 TL Bee’star A4 5 Renkli Hazır Defter Kabı: 4,50 TL Bee’star A4 10 Renkli Fon Karton: 3,95 TL Bee’star Şeffaf Renkli Rulo Kapak: 2,50 TL Note 101 Poşet Dosya 100’ lü: 27,95 TL Note 101 Sunum Dosyası: 39,95 TL Note 101 Körüklü 13 Bölümlü Dosya: 34,95 TL Note 101 A4 Çıtçıtlı Dosya: 2,95 TL Bee’star Yapışkanlı Not Kağıdı Seti. 11,45 TL Note 101 75 Yaprak Neon Post İt: 3,95 TL
A4 Fotokopi Kağıdı: 46,95 TL A4 Fotokopi Kağıdı: 88,95 TL Note 101 Baskılı Çıtçıtlı Dosya: 4,75 TL Note 101 Mantar Pano: 26,95 TL 3D Kabartmalı Sticker: 17,95 TL Note 101 Çift Taraflı Fosforlu Kalem 5’ Li: 13,95 TL Note 101 Renkli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,95 TL Note 101 Tahta Kalemi 3’lü: 8,95 TL Note 101 Fosforlu Kalem 4’ Lü: 11,95 TL Note 101 Kırtasiye Bandı: 3,95 TL Note 101 Zımba Seti: 19,95 TL Bee’star Metal Pergel: 9,95 TL Bee’star Eva 10’ Lu: 14,95 TL Bee’star Keçe 10’ Lu: 14,95 TL Note 101 A4 Renkli Fotokopi Kağıdı: 27,95 TL Note 101 Sıvı Yapıştırıcı: 4,95 TL Note 101 Sticker Yapıştırıcı: 3,95 TL
Bee’star Rulo Fon Kartonu: 19,95 TL Bee’star Flüt: 14,95 TL Bee’star Çizim Seti 4’ Lü: 5,95 TL Bee’star Plastik Korumalı Anaokulu Makası: 12,95 TL Note 101 Metal Maket Bıçağı: 14,95 TL Note 101 Baskılı Fosforlu Kalem: 5,45 TL Note 101 Bant Kesici: 12,95 TL Note 101 Şerit Daksil: 7,45 TL Note 101 Metal Kalemlik: 9,45 TL Note 101 Ataş Seti: 9,95 TL Bee’star Cetvelli Kağıt Makası: 7,95 TL Atlas Çeşitleri: 9,95 TL Note 101 Koli Bandı: 9,95 TL Resimli Sözlük Çeşitleri. 19,95 TL Sözlük Çeşitleri: 7,95 TL Beslenme Kutusu: 14,95 TL Spiralli Modern Masa Lambası: 99,95 TL
Ayarlanabilir Masa Lambası: 99,95 TL Bee’star Çelik Matara: 79,95 TL Desenli Tritan Matara Çeşitleri: 59,95 TL Bee’star Alüminyum Matara: 69,95 TL Bee’star Tritan Matara: 79,95 TL Lisanslı Tüylü Kalem + Silgi + Kalemtıraş Seti: 34,95 TL Lisanslı Hazneli Kalemtıraş: 14,95 TL Lisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: 44,95 TL Lisanslı Defterli Kırtasiye Seti: 44,95 TL Lisanslı 2 Kalem + Silgi Seti: 14,95 TL Lisanslı Dijital Kol Saati Çeşitleri: 49,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti. 16,95 TL Lisanslı Boyama Seti. 49,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 34,95 TL Lisanslı Kırtasiye Seti: 39,95 TL
Bee’star Kırtasiye Seti. 59,95 TL Bee’star Baskılı Versatil Kalem 4’ Lü. 13,95 TL Bee’star Boyama Önlüğü: 26,95 TL Bee’star Keçeli Kalem 12’ Li: 24,95 TL Bee’star Sulu Boya 12’ Li: 11,95 TL Bee’star Versatil Kalem 2’ Li: 9,95 TL Bee’star Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 14,95 TL Bee’star Hazneli Kalemtıraş: 3,95 TL Barbie Yüzük Silgi Kalemtıraş: 14,95 TL Bee’star Pastel Boya 12’ Li: 4,95 TL Bee’star Kuru Boya 12’ Li: 11,95 TL Bee’star Kurşun Kalem 8’ Li: 5,95 TL Bee’star Kuru Boya 24’lü: 28,50 TL Bee’star Kalem Ucu 3’lü: 6,95 TL Bee’star Figürlü Keçeli Kalem 12’ Li: 19,95 TL Bee’star Kırmızı Kalem 4’ Lü: 14,95 TL Bee’star Silgi 10’ Lu: 7,95 TL Bee’star Versatil Kalem Seti: 18,50 TL
Sulu Boya Fırça Seti 4’ Lü: 49,95 TL Uzay Temalı Versatil Kalem: 19,95 TL Fatih Kırmızı Başlık Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL Fatih Silgili Tutamaçlı Kurşun Kalem 3’ Lü: 14,95 TL Fatih Başlangıç Kalemi 2’li: 12,95 TL Fatih Desenli Kurşun Kalem 4’ Lü: 13,95 TL Fatih Resim Kalemi 4’ Lü: 14,95 TL Fatih Stick + Çift Taraflı Sıvı Yapıştırıcı: 29,95 TL Fatih Keçeli Kalem 12’ Li: 49,95 TL Fatih Pastel Boya 18’ Li: 49,95 TL Fatih Üçgen Jumbo Kuru Boya 12’ Li: 49,95 TL Fatih Jumbo Sulu Boya 12’ Li: 24,95 TL Fatih Metal Kutulu Kuru Boya 12’ Li: 26,95 TL Note 101 Fineliner Kalem 10’ Lu: 19,95 TL Note 101 Roller Kalem 3’ Lü: 6,45 TL Note 101 Tükenmez Kalem 4’ Lü: 7,50 TL Note 101 İmza Kalemi 2’ Li: 19,95 TL Note 101 Neon Jel Kalem: 8,95 TL Note 101 Fineliner Kalem 5’li: 9,75 TL Note 101 Simli Tükenmez Kalem 4’ Lü: 12,95 TL
Globox Shaking Versatil Kalem: 24,95 TL Globox Versatil Kalem Seti: 29,95 TL Globox Jel Pastel Boya 12’ Li: 69,95 TL Globox Figürlü Fosforlu Kalem: 14,95 TL Globox Elmas Desenli Takviyeli Kalem: 7,95 TL Globox Squisby Başlıklı Tükenmez Kalem: 29,95 TL Globox Kalemtıraş + Silgi Seti: 18,95 TL Globox Figürlü Tükenmez Kalem: 29,95 TL Globox Figürlü Versatil Kalem: 13,95 TL Globox Ördek Figürlü Kalemtıraş: 14,95 TL Globox Tır Figürlü Kalemlik: 59,50 TL Globox Jumbo Keçeli Kalem 12’ Li: 29,95 TL Globox Figürlü Versatil Kalem Seti. 22,95 TL Globox Köpek Figürlü Jel Kalem: 24,95 TL Globox Öğrenci Cüzdanı: 37,95 TL Bee’star Sulu Kapak Defter: 49,95 TL Globox Roller Kalem: 14,95 TL Globox Timsah Figürlü Jel Kalem: 34,95 TL Globox Pati Figürlü Jel Kalem: 32,95 TL
Fatih Sınav Silgisi 2’ Li: 8,95 TL Rotring Roller Kalem: 12,95 TL Rotring Kalem Ucu 3’ Lü: 12,95 TL Rotring Öğrenci Seti: 28,95 TL Rotring Visumax Versatil Kalem Seti. 27,95 TL Fatih Okul Seti: 12,95 TL Fatih Çok Amaçlı Kalemtıraş: 6,95 TL Fatih Mum Boya 12’ Li: 13,95 TL Bee’star Fırça Seti 4’ Lü: 24,95 TL Fatih Silgili Kurşun Kalem 2’ Li: 9,95 TL Fatih Silgi 8’ Li: 14,95 TL Faber Castel Su Bazlı Yapıştırıcı Seti 2’ Li. 11,95 TL Faber Castel 1425 Tükenmez Kalem 10’ Lu: 28,95 TL Faber Castel Versatil Kalem + Uç: 89,95 TL Faber Castel Grip Finepen İnce Uçlu Kalem: 17,95 TL Faber Castel Golfaber Dereceli Kalem Seti 4’ Lü: 29,95 TL Faber Castel Sınav Seti: 44,95 TL Gıpta 4 + 2 150 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 29,95 TL Gıpta 4 + 1 A4 150 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 36,95 TL Gıpta 3 + 1 A4 120 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 29,45 TL Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 28,95 TL Gıpta A4 120 Yaprak Spiralli Bloknot: 37,95 TL Gıpta 3 + 1 A4 140 Yaprak Seperatörlü Plastik Kapak Defter: 47,95 TL Gıpta 96 Yaprak Sert Kapak Lastikli Not Defteri. 19,95 TL Gıpta 100 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 19,95 TL Gıpta A5 40 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Dik Yazı Defteri. 4,95 TL Gıpta 120 Yaprak Sert Kapak Defter: 39,95 TL Gıpta A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri: 8,95 TL Kral Şakir A6 60 Yaprak Spiralli Karton Kapak Çizgili Defter: 5,95 TL Gıpta 30 Yaprak Plastik Kapak Resim Defteri: 14,45 TL Gıpta A4 96 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter: 24,95 TL
Toshiba 55UL2163DT 55” Ultra Hd Smart Tv: 6,999 TL Onvo Ov40250 40” Full Hd Android Smart Led Tv: 3,299 TL Toshiba 32W2163DT 32” Uydu Alıcılı Smart Led Tv: 3,099 TL Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu: 1,699 TL Realme C21Y 64 Cep Telefonu: 2,999 TL Flavel FLV 3600 BZD No Frost Buzdolabı: 5,499 TL Flavel FLV 7001 7 Kg Çamaşır Makinesi: 3,599 TL Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi. 159 TL Beliva AF380 Midi Fırın 38: 579 TL Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü: 259 TL Polo Smart Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 39,95 TL Brita Aluna XL Filtreli Sürahi. 165 TL Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi. 145 TL Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2’ Li. 99,95 TL 5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı: 49,95 TL Plastik Organizer Çeşitleri: 9,95 TL Desenli Kesme Tahtası: 19,95 TL Servis Gereçleri: 14,95 TL Lisanslı Cam Kupa: 9,95 TL Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam: 65 TL
Termisil Kupa: 24,95 TL Paşabahçe Dondurmalık 2’ Li. 22,50 TL Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3’ Lü: 39,95 TL Toka Çeşitleri Stant: 5,95 TL Tulu Porselen Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 149,95 TL Tulu Porselen Porselen Kase Çeşitleri. 12,95 TL Sinbo French Press: 34,95 TL LAV Çay Seti 12 Parça: 69,95 TL LAV Kahve Yanı Bardağı: 7,95 TL Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı: 37,50 TL Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler: 14,95 TL Lila Örme Pileli Hazır Perde: 179 TL Silk & Blue Bayan Basic T Shirt: 39,95 TL Bay / Bayan Baskılı T Shirt: 44,95 TL Silk & Blue Bay Basic T Shirt: 39,95 TL Bay Baskılı Dış Giyim: 39,95 TL Silk & Blue Bayan Simli Görünmez Çorap: 7,95 TL Piranha Tablet: 949 TL Piranha Kulak İçi Kulaklık: 19,95 TL Piranha Kablosuz Klavye + Mause Set: 169 TL Go Smart TWS Bluetooth Kulaklık: 89,95 TL Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul: 69,95 TL Silen Tuvalet Kağıdı 32’ Li: 79,90 TL Silen Kağıt Havlu 12’ Li: 49,90 TL Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri: 179,90 TL Scotch Brite Sünger Bez 3’ Lü: 9,90 TL Yetiş Sıvı Sabun 4 L: 34,90 TL
Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L: 34,90 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 750 Ml: 9,95 TL Molfix Islak Havlu 2’ Li: 24,90 TL Prize Oda Kolonyası 500 Ml: 21,90 TL Lady Bella Simli Vücut Spreyi 150 Ml: 17,95 TL Dermokil El Ve Ayak Maskesi: 14,95 TL Fiskobirlik Fiskat Yer Fıstıklı Bar Krokan 4’ Lü: 6,45 TL Miskets Çikolata Kaplı Jelly Draje: 12,95 TL U Pops Maxi Sakızlı Şeker 6’ Lı: 5,50 TL Dippo Sürpriz Kornet Çikolata: 4,70 TL Ruffles Orijinal Patates Cipsi: 13,50 TL Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi: 13,50 TL Lay’s Klasik Patates Cipsi: 13,50 TL Lc Sütlü Çikolata Lolipop: 3,25 TL Bifa Harika Karamelli Çikolata Bar: 2,75 TL Banvit Dondurulmuş Piliç Baget: 36,90 TL Lezita Dondurulmuş Piliç Kıyma: 27,95 TL Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 L: 12,90 TL Sıra Harç Çiğ Köfte Set: 6,90 TL Öncü Nar Ekşisi Sos: 14,95 TL Burcu Karışık Salça: 29,90 TL Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg: 44,95 TL Danona Hüpper Çikolatalı Puding: 6,50 TL Nut Master Kakaolu Fındık Kreması: 27,95 TL Nut Master Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi: 24,95 TL Nut Master Sütlü Fındık Kreması: 22,95 TL Kuşadası Eski Kaşar. 46,95 TL
Juss Şeftali Aromalı Soğuk Çay 250 Ml: 3,25 TL Sarıyer Şekersiz Gazoz 6’ Lı: 14,50 TL Juss Şeftali Aromalı Soğuk Çay: 5,75 TL Akmina Maden Suyu Çeşitleri 1 L: 7,95 TL Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri 6’ Lı: 14,50 TL Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L: 12,95 TL Tamek Meyvelim Vişne İçeceği 1 L: 12,95 TL Tamek Meyve Nektarı Çeşitleri 200 Ml: 3,95 TL Tamek Meyvelim Vişne İçeceği: 3,95 TL Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 49,95 TL Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri: 74,90 TL Pınar Süt 1 L: 15,95 TL Pınar Labne: 59,95 TL Pınar Süt Krem: 16,95 TL Pınar Latte Art Tam Yağlı Barista Süt 1 L: 19,95 TL Pınar Organik Süt 1 L: 19,95 TL Pınar Laktozsuz Süt 200 Ml: 5,50 TL Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL Pınar Protein Vanilya Aromalı Laktozsuz Süt 500 Ml: 15,45 TL