MEDYA
03 Eylül 2022 - 19:43

1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...

1 Eylül 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Televizyon ekranlarında yer alan programların arasından hangisinin ilk sırada yer aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte 1 Eylül 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları…

MEDYA
03 Eylül 2022 - 19:43
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1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...


Televizyon ekranlarında yer alan programların arasından hangisinin ilk sırada yer aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star, Show TV, TV 8, ATV, TRT1 ve diğer kanallarda izleyicilerin karşısında yer alan programlar arasından reytingde ilk sırayı alan yapım araştırılıyor.

Reyting Sonuçları Belli Oldu Mu?

1 Eylül 2022 Perşembe gününün reytingleri yarın saat 10.00’da belli olacak.

Geçtiğimiz Hafta Reytinleri

Total İlk 10 Program



Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV

Masterchef Türkiye Tv8

Duy Beni Star TV

Fox Ana haber Fox

Aşk-I Memnu (Tkr) Kanal D

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV (Özet)

Charlie’nin Melekleri (Y.S) ATV

Show Ana Haber Show TV

Royal Antwerp-İstanbul Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Trt 1

AB İlk 10 Program

Masterchef Türkiye Tv8

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV

Aşk-I Memnu (Tkr) Kanal D

Fox Ana Haber Fox

Royal Antwerp-İstanbul Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

Duy Beni Star TV

Masterchef Türkiye Özet Tv8

Charlie’nin Melekleri (Y.S) ATV

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Özet) Show TV

Show Ana Haber Show TV

20+Abc1 İlk 10 Program

Masterchef Türkiye Tv8

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV

Fox Ana Haber Fox

Aşk-I Memnu (Tkr) Kanal D

Royal Antwerp-İstanbul Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Özet) Show TV

Duy Beni Star TV

Masterchef Türkiye Özet Tv8

Show Ana Haber Show TV

Charlie’nin Meleklerı (Y.S) ATV

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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