1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...

Televizyon ekranlarında yer alan programların arasından hangisinin ilk sırada yer aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star, Show TV, TV 8, ATV, TRT1 ve diğer kanallarda izleyicilerin karşısında yer alan programlar arasından reytingde ilk sırayı alan yapım araştırılıyor.
Reyting Sonuçları Belli Oldu Mu?1 Eylül 2022 Perşembe gününün reytingleri yarın saat 10.00’da belli olacak.
Geçtiğimiz Hafta Reytinleri
Total İlk 10 Program
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV Masterchef Türkiye Tv8 Duy Beni Star TV Fox Ana haber Fox Aşk-I Memnu (Tkr) Kanal D Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV (Özet) Charlie’nin Melekleri (Y.S) ATV Show Ana Haber Show TV Royal Antwerp-İstanbul Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Trt 1