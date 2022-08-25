1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları







1 günde kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye vardır

1 günde kaç dakika var







1 günde kaç saniye vardır

İnternet üzerinden bir günün kaç saat, kaç dakika ve kaç saniyeden oluştuğunun nasıl hesaplanacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki bir günde kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye olduğu nasıl hesaplanmaktadır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsinizBilindiği üzere dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladıktan sonra 1 gün oluşmaktadır. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşü 24 saat içinde tamamlanmaktadır, yani bir gün 24 saatten oluşur. Eski dönemlerde teknoloji gelişmiş olmadığı için bilim insanları gece ve gündüz durumuna göre dünyanın dönüşünü yorumlamıştır. Hesaplamalara göre ise haftada 7 gün olduğu belirlenmiş ve günlere Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar isimleri verilmiştir.Bir günün 24 saatten oluştuğu düşünüldüğünde ve 1 saatin 60 dakikadan oluştuğu hesaba katıldığında 24x60 hesabı ile 1 gün içinde bulunan dakika hesaplanabilir. Yani bir gün içinde bu hesaba göre 1440 dakika bulunmaktadır.Bir dakikanın 60 saniyeden oluştuğu hesaplama düşünüldüğünde bir günde olan 1440 dakika göz önünde bulundurularak 1440x60 hesaplamasıyla bir gün içinde bulunan saniye sayısı hesaplanmaktadır. Yani 1 günde 86.400 saniye bulunmaktadır.