EĞİTİM
25 Ağustos 2022 - 15:27

1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları

İnsanlar internet üzerinden 1 gün içinde kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye olduğunu araştırıyor. Peki 1 gün kaç saatten oluşur? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
25 Ağustos 2022 - 15:27
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1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları


İnternet üzerinden bir günün kaç saat, kaç dakika ve kaç saniyeden oluştuğunun nasıl hesaplanacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki bir günde kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye olduğu nasıl hesaplanmaktadır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

1 günde kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye vardır

Bilindiği üzere dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladıktan sonra 1 gün oluşmaktadır. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşü 24 saat içinde tamamlanmaktadır, yani bir gün 24 saatten oluşur. Eski dönemlerde teknoloji gelişmiş olmadığı için bilim insanları gece ve gündüz durumuna göre dünyanın dönüşünü yorumlamıştır. Hesaplamalara göre ise haftada 7 gün olduğu belirlenmiş ve günlere Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar isimleri verilmiştir.

1 günde kaç dakika var



Bir günün 24 saatten oluştuğu düşünüldüğünde ve 1 saatin 60 dakikadan oluştuğu hesaba katıldığında 24x60 hesabı ile 1 gün içinde bulunan dakika hesaplanabilir. Yani bir gün içinde bu hesaba göre 1440 dakika bulunmaktadır.

1 günde kaç saniye vardır

Bir dakikanın 60 saniyeden oluştuğu hesaplama düşünüldüğünde bir günde olan 1440 dakika göz önünde bulundurularak 1440x60 hesaplamasıyla bir gün içinde bulunan saniye sayısı hesaplanmaktadır. Yani 1 günde 86.400 saniye bulunmaktadır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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