YAŞAM
18 Ocak 2023 - 10:30

1 ila 10 yıl aynı yerde çalışanlara piyango vurdu! 200 bin liraya kadar ödenecek: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte şartlar

Bakanlık, SGK ‘lıya müjdeli haberi verdi. 10 yıl boyunca aynı yerde çalışan işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ödenecek tutar belirlendi her yıl için 19.982 TL olmak üzere 10 yıl için toplamda 199.820 TL ödeme yapılacak. İşveren tarafından kıdem tazminatının verilmesi zorunlu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

YAŞAM
18 Ocak 2023 - 10:30
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1 ila 10 yıl aynı yerde çalışanlara piyango vurdu! 200 bin liraya kadar ödenecek: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte şartlar


Hazine ve Maliye Bakanlığınca ocak ayı mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre 2023 Ocak ile Haziran aylarında işten çıkarılanlara ödenecek olan kıdem tazminatı zamlandı. 2022 yılın da 17 bin TL civarında olan kıdem tazminatı bu değişiklik ile birlikte 19.982 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatı zam oranlarının belirlenmesi ile birlikte aynı iş yerinde 10 yıl boyunca çalıştıktan sonra İşten çıkarılan bir işçinin alacağı toplam tazminat 199.820 TL oldu.

para



Sigortalı olarak çalışan bir kişi her hangi bir nedenden dolayı işte çıkarılması sonrasında işveren çalışana çalıştığı sürenin tazminatını öder. Kıdem tazminatı hesaplanırken 1 aylık brüt ücret baz alınır.

İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR ÖDEYECEK?

Yeni yılda devlet tarafından belirlenen kıdem tazminatı üst sınır belli oldu. Buna göre geçtiğimiz yıl 17.920 TL civarında olan kıdem tazminatı tavan tutarı 2023 yılında 19 bin 982 TL'ye yükseldi. Bu hesaba göre aynı iş yerinde 10 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışan bir kişi için verilecek kıdem tazminatı tutarı 199.820 TL olarak hesaplandı.

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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