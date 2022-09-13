Dizi
13 Eylül 2022 - 11:51

1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!

Ekranların sevilen dizisi 1 Kadın 1 Erkek dijital platformda yerini alacak. Başrollerinde Demet Evgar ve Emre Karayel'in yer aldığı 1 Kadın 1 Erkek Dizisi Netflix platformuna taşınıyor.1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül'de Netflix'de izleyici karşısına çıkacak. İşte 1 Kadın 1 Erkek hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
13 Eylül 2022 - 11:51
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1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
Bir döneme damga vuran Komedi dizisi 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekrana gelmek için gün sayıyor. Dijital platformda yayınlanan diziler arasında yerini alan 1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül'de Netflix platformda izleyici karşısına çıkacak. Sevilen oyuncular Demet Evgar ve Emre Karayel'in yer aldığı dizi için nefesler tutuldu. 1 Kadın 1 Erkek ne zaman yayınlanacak? 1 Kadın 1 Erkek nerede yayınlanacak? 1 Kadın 1 Erkek yayınlandı mı? İşte 1 Kadın 1 Erkek hakkında merak edilen tüm detaylar…

1 Kadın 1 Erkek yeniden ekrana geliyor

2008 - 2015 yılları arasında ekranlarda yer 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden ekrana geliyor. Komedi dizisi olarak televizyon ekranlarında karşımıza çıkan dizi dijital platforma taşınıyor. Günümüzde pek çok dizi dijital platformda yer alırken 1 Kadın 1 Erkek dizisi de Netflix platformunda yer alacak. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Evgar ve Ozan karakterine hayat veren Emre Karayel yer almaktadır. 1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül'de Netflix platformunda izleyici karşısına çıkacak.

1 Kadın 1 Erkek

1 Kadın 1 Erkek uyarlama mı?

Kanada yapımı bir diziden uyarlama olarak ekrana gelen 1 Kadın 1 Erkek dizisinin orijinal ismi "Un gars, une fille"dir. Ozan ve Zeynep'in karakterlerin ilişkileri üzerindeki etkilerini ekrana taşıyan komedi dizisi Netflix platformunda izleyici karşısına çıkacak.

2008 yılında yayın hayatına başlayan 1 Kadın 1 Erkek 2015 yılına kadar pek çok farklı kanalda izleyici ile buluştu. TürkMax, Star TV ve Fox TV’de Ekrana gelen 1 Kadın 1 Erkek 2012 yılında Star TV'de 375 bölümü ile final kararı aldı. 2014 yılında Fox ekranlarında tekrardan yayınlanmaya başlayan dizi 8 Nisan 2015 tarihinde 416 bölümü ile yeniden final yaptı. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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