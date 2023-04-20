1 kilo kirazın fiyatı dudak uçuklattı! Hamileler aşermekten vazgeçecek: Altına rakip çıktı







KİRAZIN KİLOSU 800 TL ŞOK FİYAT! İSTANBUL VE ANKARA İÇİN YOLA ÇIKTI...







KİRAZ PAZARINDA AÇIK ARTIRMA

Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz, bir zam haberi de kiraz için geldi. Detaylar haberimizde…Erik, soğan ve domates fiyatlarından bahsetmiştik ama bu kez kiraz için ilginç bir haberimiz var. Yaz aylarının vazgeçilmezi kirazın müzayedede 800 TL'ye çıkması şoke etti. 2023'teki ilk hasadın ardından, arz edilen talebe karşılık az bulunan nadir kirazların daha pazar tezgahlarında yerini almadan önceki açık artırma fiyatı duyanların ağzını açık bıraktıracak cinsten. Kilogramı 800 Türk Lirası olacak kiraz büyükşehirlere doğru yola çıktı Nisan ayının sonunda yavaş yavaş toplanan kirazlar ilk kez dallarından çekildi. Sezonun ilk kirazları toplanarak açık artırmaya çıkarıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kilosu 800 TL'den satılan kiraz, bayram boyunca İstanbul ve Ankara'da sofraları süslemeye başladı. İlk kirazları alan tüccar Hüseyin Çimen, fiyatların zamanla düzeleceğini söyledi. Satış Manisa'da yapıldı. 250 Türk Lirasından Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir'in başlattığı müzayedede 800 TL teklif veren tüccar Hüseyin Çimen, ilk kirazlarını aldı. Üretici Yavuz Tun'un kiraz bahçelerinde hasat çalışmasına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ilk kiraz hasadı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Geçen sene rekolte düşük olması nedeniyle yaklaşık 57 bin ton ihracat, 157 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleştirildi. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gelerek buna emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bereketli bir yıl diliyorum. Kirazın ihracatını en çok Rusya’ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız Rusya. Şu anda ciddi anlamda alıcı mevcut. Pazarlamada sıkıntı yok. Önemli olan ürünümüzü kaliteli bir şekilde üretmemiz. Bu bize ciddi anlamda katkı sağlar. Müşteri potansiyelini de artırmış oluruz. Bizim hasat dönemlerimizde rakip ülke yok. Bizim ürün bitiyor ABD başlıyor o yüzden Türkiye çok şanslı, rakibi yok” dedi.Kirazların hasadından sonra, yetiştirici Yavuz Tun tarafından Sancaklıbozköy kiraz pazarına götürüldü. Yaklaşık 120 kilo kirazın satılacağı mezat öncesinde konuşan Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, SancaklıBozköy Kiraz Pazarı'nın Şehzadeler Belediyesi'nin en önemli işletmelerinden biri olduğunu ve başka hiçbir pazarla kıyaslanamayacağını söyledi. Demir, kirazların bu yıl bereketli olacağını, vatandaşların kirazı çok yiyeceğini, Şehzadeler ilçesinden gelen kirazların tüm dünyaya yayılacağını söyledi.