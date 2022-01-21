SAĞLIK
21 Ocak 2022 - 14:03

1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapanlara uzmanlardan kritik uyarı!

Sosyal medya hesaplarında son zamanlarda viral olan '1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapımı'nda ortaya çıkan ürünün zehir saçtığı ve insan sağlığı için çok tehlikeli olduğu açıklandı.

SAĞLIK
21 Ocak 2022 - 14:03
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1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapanlara uzmanlardan kritik uyarı!
Son günlerin en çok izlenen videoları arasında bulunan "1 kilo sütten 1,5 kg kaşar peyniri yapımı' adı verilen paylaşımlar uzmanların dikkatinden kaçmadı.








Bu tür ürünlerin adeta zehir saçtığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, insan vücudunun fazladan nişasta aldığı ve bunun da hem kilo fazlalığına hem de yağlanmasına sebep olabileceğini söyledi.



Bu tarz tariflerin kesinlikle denenmesi gerektiğini savunan Manavoğlu, 1 litre sütün içine katılan 12 kaşık nişasta ve bir miktar tuz ile 25 gram kadar kaşarın buluşturulmasıyla ortaya çıkan kaşar peynirinin kaşarın "k"si ile ilgisi olmadığını belirtti ve vatandaşların bilinçsiz bir şekilde sağlıkları ile oynadığını söyledi.



Evde yapılan karışımın mikrobiyel açıdan da tehlike yaratabileceğini söyleyen Manavoğlu, öyle bir ürünü tüketmenin sağlık açısından doğru olmadığını tamamen farklı bir teknikle yapılmış olan ve nişastanın bağlayıcı özelliğiyle birlikte kullanılan yöntem olduğunu ifade etti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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