Aktüel
18 Nisan 2023 - 08:30

1 litre ayçiçek yağında olay indirim! O market 25 TL'ye satacak!

Son dönemlerde artan fiyatlardan en çok etkilenen ürünlerden biri olan yağ fiyatları ile ilgili büyük bir kampanya başladı. Peki hangi markette yağ indirimi var? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
18 Nisan 2023 - 08:30
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1 litre ayçiçek yağında olay indirim! O market 25 TL'ye satacak!
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Son dönemlerde fahiş şekilde artış gösteren yağ fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken o marketten yüzleri güldürecek haber geldi. Peki ayçiçek yağı indirimi hangi markette başladı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKETTEN YAĞ İNDİRİMİ

Marketlerin son dönemlerde yaptığı kampanyalar vatandaş tarafından sık sık araştırılırken yağ indirimi ile ilgili güzel haberler geldi. Geçtiğimiz seneden itibaren neredeyse günden güne artış gösteren yağ fiyatlarına Migros el attı. 



Migros Sanal Market Yağ Kampanyası

Migros Sanal Market Gördüğünüze İnanın kampanyası kapsamında 200 TL ve üstü alışveriş yapanlar 1 litre ayçiçek yağını 25 TL'ye alabilecek. Kampanya Money Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli olacak ve 200 TL ve üstü alışverişler sonrasında bir müşteri sadece bir kez yağ indiriminden faydalanabilecek. 200 TL ve üstü Migros Sanal Market kampanyasında Yudum marka 1 litre ayçiçek yağı 48.50 TL'den 25 TL'ye düşüyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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