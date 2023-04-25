1 Mayıs ile 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ücretsiz tarife!













Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ek olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda va aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 büyükşehirde raylı toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak kullanılmasına karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'da Ankara'da ve İzmir'de işletilen hatlarda vatandaşlar toplu taşımalara ücretsiz olarak binecekler.Bakanlığın kararına göre, “1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü'nde saat 00:00'dan 24:00'e kadar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise yine 00:00'dan 24:00'e kadar İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Metro Havalimanı ve Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de de tüm İzban seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.