GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 10:43

1 Mayıs ile 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ücretsiz tarife!

1 Mayıs İşçi Bayramı ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle İstanbul'da Ankara'da ve İzmir'de toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 10:43
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1 Mayıs ile 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ücretsiz tarife!


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ek olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda va aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 büyükşehirde raylı toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak kullanılmasına karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'da Ankara'da ve İzmir'de işletilen hatlarda vatandaşlar toplu taşımalara ücretsiz olarak binecekler.

1 Mayıs ile 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ücretsiz tarife!



Bakanlığın kararına göre, “1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü'nde saat 00:00'dan 24:00'e kadar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise yine 00:00'dan 24:00'e kadar İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Metro Havalimanı ve Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de de tüm İzban seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

1 Mayıs ile 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ücretsiz tarife!

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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