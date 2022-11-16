1 milyar genç işitme kaybı yaşayabilir. Peki ne yapmak lazım?













Peki ne yapmalı?

BMJ Global Health dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre; telefon, müzik, film ve diziler söz konusu olduğunda, ergenlerin ve genç yetişkinlerin çok yüksek sesle ve çok uzun süre dinlemele davranışları oldukça yaygın olarak görünüyor. Söz konusu araştırmanın yöneticisi Lauren Dillard yaptığı açıklamada, "Dünya çapında 12-34 yaş arası 0,67 ila 1,35 milyar bireyin güvenli olmayan dinleme uygulamalarında bulunduğunu ve bu nedenle işitme kaybı riski altında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nde danışman ve Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dillard, çok yüksek sese maruz kalmanın kulaktaki duyu hücrelerini ve yapılarını yıpratabileceğini belirtirken, bu durumun çok uzun süre devam etmesi durumunda, kalıcı olarak hasar görme ve işitme kaybı, kulak çınlaması veya iki rahatsızlığın birden görülme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.Dillard kulak çınlamasının müziğin yüksek tonda olduğuna dair vücudun gösterdiği iyi bir işaret olduğunu belirtti. Bununla birlikte, söz konusu etkiler ortaya çıkmadan önce de hasarı önlemenin yolları olduğunu belirten Dillard, bazı cihazların çok uzun süre çok yüksek sesle dinleme yapıldığında kullanıcılarını uyardıkları ve bu uyarıları dikkate almak gerektiğini belirtti. Ayrıca "Cihazınız güvenli olmayan seviyelerde dinlediğinizi söylüyorsa, sesi kısın ve daha kısa sürelerle müzik dinleyin" eklemesini yaptı. Dillard, uzmanların hangi kulaklığın dinlemek için en güvenli kulaklık olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini, ancak arka plan gürültüsünü azaltan kulaklıkların kullanılmasını önerdiğini, bunun da etrafınızdaki gürültüyü bastırmanız gerekmediğinden ses seviyesini daha düşük seviyelerde tutmanıza yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak ses seviyesinin kontrolü her zaman sizde olmayabilir. Dillard, yüksek sesli bir konserde veya mekandaysanız, hoparlörlerden daha uzakta durarak ve mümkünse gürültüden uzak molalar vererek işitme duyunuzu koruyabileceğinizi söyledi.Ayrıca kulak koruyucu kullanmanın her zaman işe yarayacağını, hatta köpük kulak tıkaçlarının bile oldukça faydalı ve ekonomik bir çözüm olduğunu belirten Dillard "İşitme duyusu bizi sevdiğimiz insanlara bağlayan duyudur" dedi. "İşitme duyumuza özen göstermek, sağlıklı ilişkilerin ve genel sağlık ve esenliğin sürdürülmesinin anahtarıdır. Erken yetişkinlerde birincil önleme, erken başlangıçlı ve yaşa bağlı işitme kaybının hızlanmasını önlemek için kritik önem taşımaktadır."