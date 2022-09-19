YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:45

1 milyarlık vurgun iddiasında yeni gelişme

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdığı öne sürülen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya'nın 5 ay önce 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verilmişti.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:45
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1 milyarlık vurgun iddiasında yeni gelişme


Geçtiğimiz günlerde kefaletini veren Kaya, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Kocaeli'de 2018 yılında dijital yerli para Turcoin'i üretme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL topladığı ileri sürülen Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında, 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açılmış ve şüpheliler tutuklanmıştı.



Bir yıl önce görülen duruşmada Muhammed Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya'nın da tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

5 ay önce görülen son duruşmada ise 4 yıldır tutuklu bulunan Sadun Kaya'nın da 10 milyon kefaletle tahliyesine karar verildi. Aylardır kefaletini ödemeyen Kaya'nın geçen gün kefaletini ödeyerek, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

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