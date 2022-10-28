1 milyon kişi 3600 prim günü ile 50-55 yaşında hemen emekli olacak

Uzun süredir hükümete taleplerini ileten EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) için hükümet düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki aylarda EYT’liler için çalışmaların başladığını ve yılsonuna kadar EYT’lileri memnun edecek kararı duyuracaklarını söylemişti. EYT ile ilgili haberler
yakından takip edilirken, 2023 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yasa ile Emeklilikte yaşa takılan 4,5 milyon vatandaş heyecanla çıkacak kararı bekliyor. Fakat bu düzenlemede EYT’li herkesin emekli olup olamayacağı kafalarda soru işareti yaratıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
EYT ile emekli olmak zorunlu mu?
EYT düzenlemesinin Meclis’te görüşülmesi için kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 yılında çıkan yasa sonrası emekli olmak için getirilen yaş şartını karşılayamayan çalışanlar, EYT düzenlemesi ile emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce konuya ilişkin açıklama yaparak çalışmaların son aşamasında olduklarını, Aralık ayında yapacakları basın toplantısıyla alınan kararın kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. EYT ile ilgili akıllarda birçok soru işareti bulunurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında en çok “ EYT ile hemen emekli olmak zorunlu mu? “ sorusu soruluyor. Erdursun, EYT’lilerin hemen emekli olmak zorunda olmadıklarını söyledi. Şu anda toplam 4,5 milyon EYT’linin yeni yasayı beklediğini söyleyerek, yasanın büyük ihtimalle 2023 yılının ilk aylarında yürürlüğe gireceğini ifade etti.
1 milyon kişi hemen emekli olabilir
Yasanın çıkmasıyla yaklaşık 1 milyon kişinin hemen emekli olma imkanı bulunacağını söyleyen Erdursun, geriye kalan 3,5 milyon kişinin ise 10 yıl içerisinde emekli edileceğini belirtti. 4,5 milyon kişinin aynı anda emekli olmasının mümkün olmadığının altını çizen Erdursun, ilk etapta 1 milyon kişi için hemen emekliliğin söz konusu olabileceğini aktardı.
3600 gün ile 50-55 yaşında emeklilik
Açıklamalarına devam eden Erdursun, şu anda EYT’li olup 8 Eylül 1999 öncesi işe girip 100 günü, 300 günü, 500 günü ya da 1000 günü olan kişiler olduğunu belirtti. Bu kez ikinci EYT’lilere 3600 gün ile 50 ve 55 yaş şartıyla emekli olma imkanı tanındığında bugün emekli olamayanların dahi emekli olabileceğine işaret etti.