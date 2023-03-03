1 milyon TL deprem kredisi kampanyası başladı! Tüm faiz belediyeden: İşte başvuru şartları!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yıkımlara ve ölümlere yol açan depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Deprem tedbirlerini genişleten İBB, bu kapsamda riskli binaların yenilenmesi için 1 milyon TL faizsiz kredi kullandıracaklarını belirtti.
1.000.000 TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzmanların İstanbul'da, depremler konusunda dikkatli olunmasına çağrı yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem tedbirlerine yönelik çalışmalarını genişletti. Kentte bulunan depreme dayanıksız binaların tespit edilebilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbullu vatandaşlar için İBB, 1 milyon TL tutarında faizsiz konut kredisi sunacak. Bankalar aracılığıyla kullanılacak olan kredinin faizini İBB ödeyecek. Peki şartlar ne? - Faiz desteğinden yararlanacak yapının riskli yapı olarak tespit edilebilmesi - "İstanbul Yenileniyor" çerçevesinde gerçekleştirilen projede KİPTAŞ ile anlaşılması - Hak sahibinin içinde bulunduğu hanenin gelirinin asgari ücret tutarının iki katını geçmemesi - Hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması - Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanması
Kredi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar, ilk yıl 12 ay boyunca 2.700 TL kredi taksidi ödeyecek. İBB ise bu durumda söz konusu olan ödeme için vatandaşlara aylık 17.000 TL tutarında destek sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu projenin bütçesi açıklandı. Proje kapsamında planlanan bütçe harcamasının 2.9 milyar TL olduğu öğrenildi. Projenin 1 yıl içerisinde 14.077 adet konutun dönüşümünün gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.