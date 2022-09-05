YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:51

1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kadıköy'de V.B.B.'ye ait olan evde, 2 kasanın kilidini kırıp, 1 milyon TL değerindeki altının yanı sıra 500 euro ve 60 bin TL çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı


İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye'de Zihni Sakaryalı Sokak'ta, 29 Ağustos günü V.B.B., polise giderek evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine V.B.B. ifadesinde, sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evinin dağınık olduğunu evini kontrol ettiğinde ise evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi. V.B.B. devamında kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 euro ve 60 bin lira olduğunu söyledi.



1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kamerada
Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları bundan sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.

3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Polis yaptığı çalışmada, kimliklerini tespit edildiği yabancı uyruklu şüphelileri; Archıl A.(32), Moldova uyruklu Ivan B.(32), Moldova uyruklu Maxim D.(24) isimli şahısları Fatih ilçesinde yakalayıp, alınan savcı talimatı gereği gözaltına alınarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk etti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!