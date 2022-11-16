Finans
16 Kasım 2022 - 11:09

1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama

Bankalar üzerinden ana paranın katlanarak kazanç sağladığı mevduatli hesaplar vatandaşlar tarafından ilgi çekmektedir. Aylık olarak getirisi olan faizlerin oranları ise bankalara göre değişkenlik göstermektedir. 1 Milyon TL faizi nedir? 1 milyon TL faiz getiri ne kadar? İşte detaylar...

Finans
16 Kasım 2022 - 11:09
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1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama
Yüksek faiz veren bankalar arasında Fibabanka, Alternatif Bank, ING ve Burgan Bank gibi bankalar yer aldığı gibi aynı zamanda oranları da diğer bankalara göre daha yüksektir. Vadeli hesap faiz oranlarına göre değişkenlikler yaşanırken 1 milyon TL'nin bankalara göre faiz getirisi yer almaktadır. İşte, bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi haberimizde

BANKALARA GÖRE 1 MİLYON TL FAİZ GETİRİSİ

Odeabank %21,50- 17.907 TL

İNG %21,00- 17.490 TL

Ziraat Bankası %14,50- 12.077 TL

Fibabanka %20,50- 17.074 TL

Alternatif Bank %20,50- 17.074 TL

Vakıfbank %18,00- 14.994 TL

CEPTETEB %20,00- 16.658 TL

Akbank %24,00- 18,911 TL

Burgan Bank %21,50- 16,920 TL

Denizbank %17,50- 13.758 TL

Halkbank %14,74- 11.579 TL

Türkiye İş Bankası %11,95- 9,369 TL

MEVDUAT FAİZ ORANI HESAPLAMA

Günlük, aylık, ya da yıllık olarak ayarlanan faiz oranları değişkenlik göstermektedir. En yüksek orana sahip olan bankalar ise faiz oranları üzerinden getiri sağlıyor. Kişilerin ana paraları üzerinden mevduat süresinde kar elde etmek mümkün. Kişi bankaya yatırdığı parayla bankala işlem görürken hem banka kazançlı çıkıyor hemde kişiler.

paranın vadeli mevduatlar içerisinde değerlendirilmesi amacıyla açılan vadeli hesaplar faiz hesaplama işlemleri doğrultusunda bankaların paralar karşılığında vermiş olduğu faiz oranlarının doğrultusunda hesaplanmalar gerçekleşir.

FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Brüt Getiri = Anapara x (Faiz Oranı / 100) x Vade veya Net Getiri = Anapara x (Faiz Oranı / 100)x Vade x (1-Vergi Oranı) formülleri ile hesaplanır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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