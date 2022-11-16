1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama

Yüksek faiz veren bankalar arasında Fibabanka, Alternatif Bank, ING ve Burgan Bank gibi bankalar yer aldığı gibi aynı zamanda oranları da diğer bankalara göre daha yüksektir. Vadeli hesap faiz oranlarına göre değişkenlikler yaşanırken 1 milyon TL'nin bankalara göre faiz getirisi yer almaktadır. İşte, bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi haberimizde BANKALARA GÖRE 1 MİLYON TL FAİZ GETİRİSİ Odeabank %21,50- 17.907 TL İNG %21,00- 17.490 TL Ziraat Bankası %14,50- 12.077 TL Fibabanka %20,50- 17.074 TL Alternatif Bank %20,50- 17.074 TL Vakıfbank %18,00- 14.994 TL CEPTETEB %20,00- 16.658 TL Akbank %24,00- 18,911 TL Burgan Bank %21,50- 16,920 TL Denizbank %17,50- 13.758 TL Halkbank %14,74- 11.579 TL Türkiye İş Bankası %11,95- 9,369 TL MEVDUAT FAİZ ORANI HESAPLAMA Günlük, aylık, ya da yıllık olarak ayarlanan faiz oranları değişkenlik göstermektedir. En yüksek orana sahip olan bankalar ise faiz oranları üzerinden getiri sağlıyor. Kişilerin ana paraları üzerinden mevduat süresinde kar elde etmek mümkün. Kişi bankaya yatırdığı parayla bankala işlem görürken hem banka kazançlı çıkıyor hemde kişiler. paranın vadeli mevduatlar içerisinde değerlendirilmesi amacıyla açılan vadeli hesaplar faiz hesaplama işlemleri doğrultusunda bankaların paralar karşılığında vermiş olduğu faiz oranlarının doğrultusunda hesaplanmalar gerçekleşir. FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ Brüt Getiri = Anapara x (Faiz Oranı / 100) x Vade veya Net Getiri = Anapara x (Faiz Oranı / 100)x Vade x (1-Vergi Oranı) formülleri ile hesaplanır.