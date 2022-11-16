Yüksek faiz veren bankalar arasında Fibabanka, Alternatif Bank, ING ve Burgan Bank gibi bankalar yer aldığı gibi aynı zamanda oranları da diğer bankalara göre daha yüksektir. Vadeli hesap faiz oranlarına göre değişkenlikler yaşanırken 1 milyon TL'nin bankalara göre faiz getirisi yer almaktadır. İşte, bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi haberimizde
Finans
16 Kasım 2022 - 11:09
1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama
Bankalar üzerinden ana paranın katlanarak kazanç sağladığı mevduatli hesaplar vatandaşlar tarafından ilgi çekmektedir. Aylık olarak getirisi olan faizlerin oranları ise bankalara göre değişkenlik göstermektedir. 1 Milyon TL faizi nedir? 1 milyon TL faiz getiri ne kadar? İşte detaylar...
Finans
16 Kasım 2022 - 11:09
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir