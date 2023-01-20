Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından dinilen bilgiye göre, mükellef işlemlerinin ve mali hareketlerin izlenmesi, vergi çıkmasına neden olan olayların tespiti ve kayıt dışı işlemlerle mücadele için gerekli adımların atılması amacıyla bakanlık tarafından bazı yönetmelikler çıkarıldı. Banka tahsilatı ve ödemesi belirli koşullar altında zorunludur ancak banka ve kredi kartı ile yapılan alışverişler gün geçtikçe artmaktadır. Çoğu şirket, Tahsilatlarının önemli bir bölümünü kartlar aracılığıyla alır. Öte yandan müşterilerden gelen kartlı ödeme taleplerini reddederek şikayetlere yol açan sınırlı sayıda firma olduğunu da biliyoruz.
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 11:17
1 Nisan'dan itibaren defter tutan tüm iş yerlerine POS cihazı zorunluluğu geliyor!
Maliye Bakanlığı, bilanço esasına göre hesap tutan mükelleflerle birlikte serbest meslek gelir defteri tutan mükelleflerin işyerlerinde kredi kartı okuyucu (POS cihazı) bulundurmalarını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 11:17