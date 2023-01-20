GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 11:17

1 Nisan'dan itibaren defter tutan tüm iş yerlerine POS cihazı zorunluluğu geliyor!

Maliye Bakanlığı, bilanço esasına göre hesap tutan mükelleflerle birlikte serbest meslek gelir defteri tutan mükelleflerin işyerlerinde kredi kartı okuyucu (POS cihazı) bulundurmalarını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 11:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1 Nisan'dan itibaren defter tutan tüm iş yerlerine POS cihazı zorunluluğu geliyor!


Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından dinilen bilgiye göre, mükellef işlemlerinin ve mali hareketlerin izlenmesi, vergi çıkmasına neden olan olayların tespiti ve kayıt dışı işlemlerle mücadele için gerekli adımların atılması amacıyla bakanlık tarafından bazı yönetmelikler çıkarıldı.

Banka tahsilatı ve ödemesi belirli koşullar altında zorunludur ancak banka ve kredi kartı ile yapılan alışverişler gün geçtikçe artmaktadır. Çoğu şirket, Tahsilatlarının önemli bir bölümünü kartlar aracılığıyla alır. Öte yandan müşterilerden gelen kartlı ödeme taleplerini reddederek şikayetlere yol açan sınırlı sayıda firma olduğunu da biliyoruz.



1 Nisan'dan itibaren defter tutan tüm iş yerlerine POS cihazı zorunluluğu geliyor

1 NİSAN 2023 TARİHİNDE BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Bu bağlamda, vergi idareleri tarafından hazırlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı geliştirilmek ve katkı sunulmak üzere kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Taslağa göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında bilanço defteri tutan mükellefler ile serbest meslek gelir defteri tutan mükellefler, işyerlerinde yazarkasa kurmakla yükümlü olacak. Uygulama yükümlülüğünün başlangıcı 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Yönetmelik kapsamında ilgili mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren işyerlerinde yazarkasa bulundurması zorunlu olacak. POS sahibi olma zorunluluğunu müteakip iş yapan kişinin bu yükümlülüğünü İşe Başlama Tarihinden itibaren bir ay içinde, bu kapsamda yer alan üye iş yerlerinin ise leadin rezerve edildiği andan itibaren yerine getirmesi gerekecek. Ancak yeni nesil ödeme yakalama cihazları için EFT POS özellikli cihaz kullanması gereken hiç kimse mevcut düzenlemeler kapsamında POS cihazı satın alamayacaktır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ