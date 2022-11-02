YAŞAM
02 Kasım 2022 - 13:52

1 Ocak 2023 resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 1 Ocak 2023 günü açık olan kurumlar

1 Ocak 2023 Pazar resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 Pazar günü işyerleri, çalışanlar ve memurlara yarım gün tatil mi? Banka, hastane, noter, üniversite, sağlık merkezi, vergi dairesi, borsa ve belediyeler 1 Ocak’ta açılacak mı? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Konuyla ilgili daha fazla detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
02 Kasım 2022 - 13:52
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1 Ocak 2023 resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 1 Ocak 2023 günü açık olan kurumlar


Yılbaşı (1 Ocak) hangi gün ve saate denk geliyor? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın sonu ve gelecek yılın başlangıcı anlamına gelir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan miladi takvimi kullanan ülkelerde 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki geceye Yılbaşı veya Yılbaşı Gecesi denir. Bu yıl 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Ancak 1 Ocak 2023 Pazar gününe denk gelecek. 1 Ocak 2023 Pazar resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 Pazar günü işyerleri, çalışanlar ve memurlara yarım gün tatil mi? Banka, hastane, noter, üniversite, sağlık merkezi, vergi dairesi, borsa ve belediyeler 1 Ocak’ta açılacak mı?

1 OCAK 2023 RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı her yıl olduğu gibi tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalar nedeniyle dünyanın birçok yerinde yılbaşı tatili ilan edilir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ da hangi günler resmi tatil ve resmi tatil günleri ayrı ayrı sayılmaktadır. Bu tatiller 1 Ocak 2023 Çarşamba günü olan Yılbaşı Günü'nü içerir. Bugün tüm çalışanlar için resmi tatildir. O gün çalışan işçi veya memurlar tatile çıkarsa vatandaşlarımıza o günün maaşı ödenir. Ancak bugün çalışmak zorunda olanlar zam alacak. Başka bir deyişle, günlük ücretin iki katı maaş alırlar. 1 Ocak'ta kurum ve kuruluşlar açık mı?

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN MÜ OLACAK?



Pek çok insan, Yılbaşı Pazar gününe denk geldiği için tüm Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Ama her yıl olduğu gibi, Yılbaşı Pazar günü. Memurlar ve işçiler Pazartesi ve Salı günleri işe başlar ve bütün gün çalışırlar. Pazar günü resmi tatildir. Bugün işçiler fazla mesai ücreti alacak.

1 OCAK 2023 PAZAR BANKALAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2023 Pazar günü resmi tatil olduğundan, o gün bankalar kapalıdır. Diğer bir deyişle, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Finansbank, Denizbank, ING Bank, Odeabank ve adını anmadığımız diğer özel veya kamu bankaları 1 Ocak'ta şubelerini açmayacaktır. Banka havalesi, EFT gibi çeşitli havale işlemleriniz de 2 Ocak'ta ertesi gün hesaplarınıza yansıyacaktır.

1 OCAK 2023 OKULLAR AÇIK MI TATİL Mİ?

Okul hafta sonunda kapalı. Anaokulları, ilkokullar, liseler ve üniversiteler tatili 1 Ocak'ta kutlar. 1 Ocak'ta tüm özel ve resmi eğitim kurumları tatildir. Tatilin ardından 3 Ocak'ta öğrenciler okullarda eğitime devam edecekler.

1 OCAK 2023 DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

Bugün tüm kamu daireleri kapalı. Ertesi gün resmi dairelerde işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.

1 OCAK 2023 AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş Merkezleri, neredeyse her zaman yıl boyunca açıktır. Alışveriş merkezleri ayrıca Yılbaşı ve 1 Ocak'ta da açıktır. Diğer günlerden farklı olarak, çoğu alışveriş merkezi bu gün öğleden sonra başlar. Yani AVM'ler 13:00 veya 13:30'dan sonra bile çalışmaya devam ediyor.

1 OCAK 2023 ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle eczane kapalı. Bu nedenle eczaneye gittiğinizde mutlaka bulunduğunuz ildeki nöbetçi eczaneleri araştırmalı ve onlarla iletişime geçmelisiniz.

Ayrıca hastaneler, noterler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, PTT, postane, borsa, kuyumcular ve müzeler kapalı. Ancak A101, Bim, Carrefoursa, Migros, Şok gibi çeşitli market zincirleri öğleden sonra açılıyor ve faaliyetlerine devam ediyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
Yerli malı belgesi nedir, nerelerde kullanılır? Yerli malı belgesi nasıl alınır? Yerli malı belgesi için gerekli belgeler
Yerli malı belgesi nedir, nerelerde kullanılır? Yerli malı belgesi nasıl alınır? Yerli malı belgesi için gerekli belgeler
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, bankalar açık mı? 23 Nisan’da açık olan kurumlar 2023
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, bankalar açık mı? 23 Nisan’da açık olan kurumlar 2023
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
Son Haberler
Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın ölüm nedeni, hastalığı neydi?
Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın...
Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı yaptı!
Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı...
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim...
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu...
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder için görüşmeler başladı
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder...
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ile özel görüşme!
Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ile özel görüşme!
Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk karesi sızdı
Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk...
Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki...
TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu
TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek...
Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor! Doğal afetlere karşı tedbir alın
Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış...
Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze kart satış noktaları
Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze...
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir? Memura öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir?...
Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var, o rakama düşecek iddiası!
Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var,...
Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak
Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak