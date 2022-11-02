1 Ocak 2023 resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 1 Ocak 2023 günü açık olan kurumlar

Yılbaşı (1 Ocak) hangi gün ve saate denk geliyor? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın sonu ve gelecek yılın başlangıcı anlamına gelir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan miladi takvimi kullanan ülkelerde 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki geceye Yılbaşı veya Yılbaşı Gecesi denir. Bu yıl 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Ancak 1 Ocak 2023 Pazar gününe denk gelecek. 1 Ocak 2023 Pazar resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 Pazar günü işyerleri, çalışanlar ve memurlara yarım gün tatil mi? Banka, hastane, noter, üniversite, sağlık merkezi, vergi dairesi, borsa ve belediyeler 1 Ocak’ta açılacak mı?
1 OCAK 2023 RESMİ TATİL Mİ?Yılbaşı her yıl olduğu gibi tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalar nedeniyle dünyanın birçok yerinde yılbaşı tatili ilan edilir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ da hangi günler resmi tatil ve resmi tatil günleri ayrı ayrı sayılmaktadır. Bu tatiller 1 Ocak 2023 Çarşamba günü olan Yılbaşı Günü'nü içerir. Bugün tüm çalışanlar için resmi tatildir. O gün çalışan işçi veya memurlar tatile çıkarsa vatandaşlarımıza o günün maaşı ödenir. Ancak bugün çalışmak zorunda olanlar zam alacak. Başka bir deyişle, günlük ücretin iki katı maaş alırlar. 1 Ocak'ta kurum ve kuruluşlar açık mı?
YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN MÜ OLACAK?
Pek çok insan, Yılbaşı Pazar gününe denk geldiği için tüm Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Ama her yıl olduğu gibi, Yılbaşı Pazar günü. Memurlar ve işçiler Pazartesi ve Salı günleri işe başlar ve bütün gün çalışırlar. Pazar günü resmi tatildir. Bugün işçiler fazla mesai ücreti alacak.