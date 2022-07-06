EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 12:56

1.sınıf okul kayıtları başladı mı? e-okul kayıt sorgulama

2022-2023 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa çocuklarını kayıt ettirmek isteyen veliler, okul kayıtlarının başlayıp başlamadığını sorguluyorlar. Kayıtların ne zaman kadar yapılması gerektiği ise ayrı bir araştırma konusu oldu. Peki, 1.sınıf okul kayıtları başladı mı? İşte, e-okul kayıt sorgulama..

EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 12:56
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1.sınıf okul kayıtları başladı mı? e-okul kayıt sorgulama


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kayıtlarına ilişkin bir bir bildiri yer aldı. Bildiride, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında kayıtların nasıl yapıldığına dair detaylara yer verildi.

1.sınıf okul kayıtları başladı mı?

Çocuklarını ana sınıfına veya 1. sınıfa kaydettirmek isteyen veliler, okul kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapıldığını araştırmaya başlarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada kayıt bilgilerine ilişkin tüm detaylar yer aldı.



1.sınıf okul kayıtları başladı mı

Anasınıfı veya yada 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgilerinin esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek duymadan e-okul sisteminden tamamlandığı bildirilen açıklamada aynı sistemin 5. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için de geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda Bakanlığın 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemini gerçekleştirdiği de yapılan açıklamanın içinde yer aldı.

İlkokul birinci sınıfa olan kayıtlarda velilerin yeni kayıt için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmadığı sadece eğitim süreci başlamadan önce velilerin okula başvuru yaparak sistemden alınan kayıtları kesinleştirmeleri gerektiği bildirilen açıklamada 5. sınıf kayıtları yapılan öğrenciler için de velilerin "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkına sahip oldukları aktarıldı.

Diğer taraftan e-kayıt sonuç ekranlarında ise imam hatip ortaokulu ile birlikte özel okullara kaydını yaptırmak isteyen velilerin istekleri doğrultusundaki okullara başvurmaları ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" adresine giriş yaparak e-devlet sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" başlığından çocuklarının yerleştirilme yapıldığı okulları görebilecekler.

e-okul kayıt sorgulama

E-okul sistemine giriş yapılması sonrasında ana sayfa sol alt bölümde yer alan 'e-Kayıt İşlemleri' bölümünden e-Devlet'e yönlendirilecek ve oradan velisi olduğunuz öğrencinizin hangi okula kaydının yapıldığını kontrol edebiliyorsunuz.

1.sınıf kayıt işlemlerinde gerekli, belgeler

- 1 adet nüfus kayıt örneği

- Anne ya da babanın kimlik fotokopisi

- Öğrenciye ait 1 adet kimlik fotokopisi

- Öğrencinin 6 adet vesikalık fotoğrafı

- Kayıt işlemlerinde bazı okulların istediği öğrenci başına bir veya iki top A4 kağıdı..

Kayıt işlemlerinde veliler hiçbir ücret ödemiyorlar. şayet okulunuz sizden kayıt ücreti adı altında bir ücret talep ediyorsa bu durumu ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bildirebilirsiniz. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022
Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...