





1.sınıf okul kayıtları başladı mı?







e-okul kayıt sorgulama

1.sınıf kayıt işlemlerinde gerekli, belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kayıtlarına ilişkin bir bir bildiri yer aldı. Bildiride, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında kayıtların nasıl yapıldığına dair detaylara yer verildi.Çocuklarını ana sınıfına veya 1. sınıfa kaydettirmek isteyen veliler, okul kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapıldığını araştırmaya başlarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada kayıt bilgilerine ilişkin tüm detaylar yer aldı.Anasınıfı veya yada 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgilerinin esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek duymadan e-okul sisteminden tamamlandığı bildirilen açıklamada aynı sistemin 5. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için de geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda Bakanlığın 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemini gerçekleştirdiği de yapılan açıklamanın içinde yer aldı. İlkokul birinci sınıfa olan kayıtlarda velilerin yeni kayıt için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmadığı sadece eğitim süreci başlamadan önce velilerin okula başvuru yaparak sistemden alınan kayıtları kesinleştirmeleri gerektiği bildirilen açıklamada 5. sınıf kayıtları yapılan öğrenciler için de velilerin "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkına sahip oldukları aktarıldı. Diğer taraftan e-kayıt sonuç ekranlarında ise imam hatip ortaokulu ile birlikte özel okullara kaydını yaptırmak isteyen velilerin istekleri doğrultusundaki okullara başvurmaları ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Veliler, "adresine giriş yaparak e-devlet sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" başlığından çocuklarının yerleştirilme yapıldığı okulları görebilecekler.E-okul sistemine giriş yapılması sonrasında ana sayfa sol alt bölümde yer alan 'e-Kayıt İşlemleri' bölümünden e-Devlet'e yönlendirilecek ve oradan velisi olduğunuz öğrencinizin hangi okula kaydının yapıldığını kontrol edebiliyorsunuz.- 1 adet nüfus kayıt örneği - Anne ya da babanın kimlik fotokopisi - Öğrenciye ait 1 adet kimlik fotokopisi - Öğrencinin 6 adet vesikalık fotoğrafı - Kayıt işlemlerinde bazı okulların istediği öğrenci başına bir veya iki top A4 kağıdı.. Kayıt işlemlerinde veliler hiçbir ücret ödemiyorlar. şayet okulunuz sizden kayıt ücreti adı altında bir ücret talep ediyorsa bu durumu ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bildirebilirsiniz.