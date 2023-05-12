1 Temmuz'da değişiyor: İmar yönetmeliğinde kurallar sil baştan!







KONUTLARIN ZEMİN KATLARINDA TİCARİ YAPILARA YENİ KURALLAR GELİYOR







KAMU BİNALARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye genelinde yapıların sağlamlığının artırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilave tedbirlerin alınmasına ilişkin hükümleri içeren Planlı Alan Planlama Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bir evin birinci katının ticari amaçlı kullanımından, deprem anında bitişikteki binaların zarar görmesine kadar birçok alanda düzenleme ve önlemleri içeriyor. Konut olarak kullanılan binalarda ticari binaların zemin kat yüksekliğinin 4,5 metreyi geçmeyecek, kısa kolon oluşturmayacak ve güvenlik açısından ara katlar olmayacak, 1. ve 4. katlarda kapalı çıkmalara izin verilmeyecektir.Yeni yönetmelik, konut olarak kullanılan bazı binaların zemin katlarındaki ticari binalar için de geçerli olacak. Ticari ünitenin zemin kat yüksekliği 4,5 metreden az olup, yapı tasarımında Türk yapı yönetmeliğinde bulunan A12, A13, A14 veya A15 tipi kiriş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca binalar kısa kolonlu, asma katlı veya kapalı çıkmalı olarak yapılmaz.Bitişik yapıların çarpma etkilerine karşı önlemler alındı. Türkiye'nin Bina Deprem Yönetmeliği, bir deprem sırasında bitişik binaların çekiç etkisinden dolayı çarpışmasını önlemek için komşu binalar ile saha sınırından olan mesafenin sismik derz mesafesine eşit tutulmasını şart koşmaktadır. Mühendis ve Mimar Deneyim Gereksinimleri Varılan anlaşmaya göre, yeni yetişmiş inşaat mühendislerinin hazırlayabilecekleri statik projeler, birinci kat hariç dört kat ile sınırlandırılacak. Bu alanda mimar ve mühendislerde bulunması gereken nitelikler ve şartlar aşağıdaki gibidir: - Giriş kat hariç 5-7 katlı binalar için statik proje hazırlayan inşaat mühendislerinin en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olması ve toplam alanı en az 10.000 metrekare olan 4 farklı projeyi tamamlamış olması gerekmektedir. - Giriş kat hariç 8. kattan 15. kata kadar olan bir bina için statik proje hazırlayan bir inşaat mühendisinin en az 5 yıl mesleki deneyime ve toplam alanı en az 15.000 metrekare olan 6 farklı projeye sahip olması gerekmektedir. - Zemin katsız 15 kat ve üzeri binalar için statik proje müellifliği, en az 7 yıl iş tecrübesi, toplam alanı en az 20.000 metrekare olan 8 farklı projede tecrübe ve inşaat mühendisliği veya sismik alanında üniversite eğitimi şartı aranmaktadır. Mühendislik gereklidir. Ancak, diğer koşulları sağlayanların Yürürlük Tarihine kadar lisansüstü eğitim almaları gerekmeyecektir.Kamu binaları için yapı projelerinin mimarları için de yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu yönetmeliğe göre, nüfusu 50.000'den fazla olan belediyelerin kamu binalarını, ibadethaneleri, eğitim kurumlarını, sağlık kuruluşlarını, kültür yapılarını, dinlenme tesislerini, konaklama tesislerini, alışveriş merkezlerini ve ulaşım tesislerini aşağıdaki amaçlarla kullanmaları zorunludur. Kurumsal istasyonlar , ofis binaları yapılması gerekiyor. Mimarinin estetik değerini arttırır ve şehre bir kimlik kazandırır. Ayrıca, ofis, pasaj, çarşı, merkezi iş merkezi gibi ticari yapılar ile idare tarafından bu kapsamda değerlendirilen binalar için proje hazırlayan mimarlar için yeni kurallar getirilecek. Bu binalar için mimari projelerin yaratıcıları ile ilgili olarak, projenin tasarım sürecinde aktif olarak yer alan mimarların şunları yapması beklenmektedir: - Ön koşul, kamu sektöründe veya bir üniversite mimarlık bölümünde veya meslek birliğinde serbest mimar şeklinde en az 5 yıllık mesleki deneyimdir. - Bu bina projesinin yazarlığı, toplam alanı en az 10.000 metrekare olan en az dört farklı binanın tasarım sürecinde aktif olarak yer alan mimara aittir. - Mimarlık alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış mimarların söz konusu kriterleri sağlaması yeterli görülmektedir. - Bu alandaki kamu yapı projeleri, bölgenin mimarisine göre tasarlanır, mümkün olduğunca yapının kullanım işlevini yansıtan mimari öğeler içerir ve referans bina varsa mimari estetik ile belirlenir. Komisyon Binanın bulunduğu caddenin, referans bina cephesinin mimari elemanlarına ve cadde siluetine göre tasarlanıp tasarlanmadığı değerlendirilecektir. Bu yönetmelik, yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut binaları ile inşaat alanı 2.000 metrekarenin üzerinde olan kamu binalarında kullanılan binalar için mekanik tesisat projelerinde tasarımcıları belirler. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip ve toplam alanı en az 10.000 metrekare olan en az 4 farklı projeyi hayata geçirmiş olması gerekecektir. Yüksekliği 51,5 metreyi geçmiş olan tüm binalar ve inşaat alanı 30.000 metrekarenin üzerinde olan kamu binaları için mekanik tesisat proje planlayıcısı. Önkoşullar en az 5 yıl mesleki deneyim ve en az biri önceki grupta olmak üzere toplam alanı en az 10.000 metrekare olan en az 4 farklı projeyi tamamlamış olmaktır.