1 Temmuz'da değişiyor: İmar yönetmeliğinde kurallar sil baştan!

Türkiye genelinde yapıların sağlamlığının artırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilave tedbirlerin alınmasına ilişkin hükümleri içeren Planlı Alan Planlama Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bir evin birinci katının ticari amaçlı kullanımından, deprem anında bitişikteki binaların zarar görmesine kadar birçok alanda düzenleme ve önlemleri içeriyor. Konut olarak kullanılan binalarda ticari binaların zemin kat yüksekliğinin 4,5 metreyi geçmeyecek, kısa kolon oluşturmayacak ve güvenlik açısından ara katlar olmayacak, 1. ve 4. katlarda kapalı çıkmalara izin verilmeyecektir.
KONUTLARIN ZEMİN KATLARINDA TİCARİ YAPILARA YENİ KURALLAR GELİYORYeni yönetmelik, konut olarak kullanılan bazı binaların zemin katlarındaki ticari binalar için de geçerli olacak. Ticari ünitenin zemin kat yüksekliği 4,5 metreden az olup, yapı tasarımında Türk yapı yönetmeliğinde bulunan A12, A13, A14 veya A15 tipi kiriş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca binalar kısa kolonlu, asma katlı veya kapalı çıkmalı olarak yapılmaz.
Bitişik yapıların çarpma etkilerine karşı önlemler alındı. Türkiye'nin Bina Deprem Yönetmeliği, bir deprem sırasında bitişik binaların çekiç etkisinden dolayı çarpışmasını önlemek için komşu binalar ile saha sınırından olan mesafenin sismik derz mesafesine eşit tutulmasını şart koşmaktadır. Mühendis ve Mimar Deneyim Gereksinimleri Varılan anlaşmaya göre, yeni yetişmiş inşaat mühendislerinin hazırlayabilecekleri statik projeler, birinci kat hariç dört kat ile sınırlandırılacak. Bu alanda mimar ve mühendislerde bulunması gereken nitelikler ve şartlar aşağıdaki gibidir: - Giriş kat hariç 5-7 katlı binalar için statik proje hazırlayan inşaat mühendislerinin en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olması ve toplam alanı en az 10.000 metrekare olan 4 farklı projeyi tamamlamış olması gerekmektedir. - Giriş kat hariç 8. kattan 15. kata kadar olan bir bina için statik proje hazırlayan bir inşaat mühendisinin en az 5 yıl mesleki deneyime ve toplam alanı en az 15.000 metrekare olan 6 farklı projeye sahip olması gerekmektedir. - Zemin katsız 15 kat ve üzeri binalar için statik proje müellifliği, en az 7 yıl iş tecrübesi, toplam alanı en az 20.000 metrekare olan 8 farklı projede tecrübe ve inşaat mühendisliği veya sismik alanında üniversite eğitimi şartı aranmaktadır. Mühendislik gereklidir. Ancak, diğer koşulları sağlayanların Yürürlük Tarihine kadar lisansüstü eğitim almaları gerekmeyecektir.