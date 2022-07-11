1 Temmuz'da güncellendi! Devletten her ay 3.336 TL destek ödemesi







Destek ödemelerine 1 Temmuz'da zam geldi.







Devletten 3 bin 336 TL yaşlı ve bakım aylığı

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin faydalandığı destek ödemelerinde her ay çıkarılan destek ödenekleri hem vatandaşların maddi anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak hem de bakıma muhtaç olan kişilere destek sağlamak açısından günü gününe yapılıyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında devletin ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemesi adı altında verdiği ödenekler de güncellendi.Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri asgari ücrete uygulanan zam ile birlikte 1 Temmuz tarihinde yeniden güncellendi. Temmuz ayına kadar hane yaşayan kişi başına gelirin 1.417 TL şeklinde çıkıp çıkmadığına bakılırken asgari ücretim 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesi sonrası paralel gelir miktarı da 1.833 TL'ye çıkmış oldu.Devlet tarafından yaşlı ve bakım maaşı için başvuru yapan vatandaşlara belirli şartları taşımaları durumunda aylık olarak belli bir miktar destek sağlıyor. Yaş, haneye giren gelir ve sosyal güvence başlıkları altında toplanan şartların onaylanması halinde hasta ve yaşlı bakımını üstlenmiş olan akrabalara evde bakım aylığı ödeniiyor. Evde bakım destek ödemeleri 6 ayda bir memur maaşına paralel olarak bir artış gösteriyor. 1 Ocak'ta 2 bin 345 TL olan evde bakım aylığı, 1 Temmuz tarihinden itibaren artırıldı ve destek ödemesi 3 bin 336 TL'ye çıkarıldı. Evde bakım maaş ödemeleri her ayın 15’i ve 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.