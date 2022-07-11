Türkiye genelinde milyonlarca kişinin faydalandığı destek ödemelerinde her ay çıkarılan destek ödenekleri hem vatandaşların maddi anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak hem de bakıma muhtaç olan kişilere destek sağlamak açısından günü gününe yapılıyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında devletin ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemesi adı altında verdiği ödenekler de güncellendi.
EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 11:17
1 Temmuz'da güncellendi! Devletten her ay 3.336 TL destek ödemesi
Devlet ihtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşa nakdi destek ödemelerini yapmaya devam ediyor. Devletin belirlediği bazı şartları yerine getiren vatandaşlar, bu ödemelerden faydalanabiliyor. 1 Temmuz tarihinde yeniden güncellenen destek ödemelerinde devlet her ay ihtiyaç sahibine 3.336 TL destek ödemesi sağlıyor. İşte detaylar..
EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 11:17