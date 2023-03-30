1 TL'lik çöp şişeler dünya pazarında! Atık şişelerden 50 euroluk sanat eserine..







"50 EURO'YA DIŞARIYA SATIŞ"







"ÖNCEDEN AYDA BİN SİPARİŞ GELİRKEN, ŞİMDİ 10 BİN ADET SİPARİŞ ALIYORUZ"





"HAFTADA 300 ŞİŞE SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

"BİLDİĞİMİZ EN BÜYÜK SIKINTI ATIK ŞİŞE BULMAKTIR"

36 yıldır hediyelik eşya yapıp satan Temel Samangül, son yıllarda başka bir alana yönelmiş durumda. Pirince sadece isim vermekle kalmayıp birçok hediyelik eşya da yapan Samangül, çöpe atılan şişeleri sanat eserine çevirip ekonomiye kazandırmaya karar verdi. Samangül, cam şişelerde sake, sirke, gazoz vb. toplamış, bu eserlerin içine harap olmuş insan figürlerini yerleştirmiş, bunları şişe kabartması haline getirmiş ve satışa sunmuştur. Hem yerli hem de yabancı turistlerin fazlasıyla ilgisini çeken şişesi üzerindeki rölyef, iç piyasada 50 TL, Avrupa'da ise 50 Euro'dan alıcı buluyor. Samangül, çöpten toplandığını iddia ettiği 1 TL'ye atık şişe aldığını söylüyor. Detaylar haberimizde..1 TL'ye topladıkları şişelerin Avrupa'da 50 Euro'ya alıcı bulduğunu söyleyen Temel Samangül, “Arkadaşlarımızdan kullanılmış şişelerin hepsini kutudan toplamalarını istedim. Ben de şişe başına 1 TL gibi cüzi bir miktar veriyorum. Öncelikle şişeleri atölyeye ulaştıktan sonra sterilize ediyoruz. Bu şişeler üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra harabelerin kabartmalarını işliyor ve sanat eserine çeviriyoruz. Kısacası yaptığım şey; Kullanılmış şişelerin sanat eserine dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması. 1 TL'ye topladığım şişeler sanat eserine dönüşerek yurtdışında 50 Euro'ya satılıyor. Türkiye'de sanat eserine çevirdiğimiz şişeyi 50 TL'ye satıyoruz. Benim şişelerimi 50 TL'ye alan insanlar bu şişeleri yurt dışına da 50 Euro'ya satıyorlar." diye konuştu.Temel Samangül, şişe rölyef atölyelerinin kapanmasıyla siparişlerin arttığını ancak üretim kapasitesinin düşük olmasından dolayı iparişlerin çoğunu geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi. Artık şişeleri eskisi gibi sanat eserine çeviren üreticiler yok. Piyasa aktif olmasına rağmen birçok fabrika kapalı. Biz çok azız. Birçok siparişi iptal etmem gerekiyor. Daha önce ayda binlerce sipariş vardı, şimdi 10.000 sipariş. O kadar üretemiyoruz. Bizim sektörümüzde üreticiler çok para kazanıyor. Çin üretimi satışlarımızı etkiledi. Kendi kültürlerinden hediyelik eşyalar gönderdikleri için çok ünlü değiller. Yerli ve yabancı turistler Türkiye'den hediyelik eşya alıyor” dedi.Büyük sipariş aldıkları zamanlarda haftada 300 şişe tasarruf edebildiklerini kaydeden Temel Samangül, açıklamasında “Hurda şişeyi sanat eserine dönüştürme süreci biraz meşakkatli. Temizleme işleminden sonra kazıma, yıkama işleminden sonra kaplama yapıyoruz. Sıva tabakasından sonra buraya kalıntıların kabartması konur. Pişirim tekniğinden sonra son kez boya yapıyoruz. Kullandığımız boyalarda parlak boyalar gibi kimyasal boyalar yerine su bazlı boyalar kullanmaktayız. Atölyeye gelen giden şişe sayısına göre hesaplarsak, haftada 300 şişeyi sanat eserine çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.Şişe bulmakta zorlandıklarını söyleyen Temel Samangül, Şimdilerde aşadığımız en büyük sorun atık şişe bulmak. Şişelenmiş şarap çok ucuz ve çok kazanabiliyoruz. Şişe satışları düştüğü için şişe bulmakta zorlanıyoruz. Zorunlu olmadıkça şişelerin çöp olduğunu her zaman aklımızda tutarız. Kullanılmış bir hafıza kavanozuyla çalışmayı daha keyifli buluyorum." dedi.