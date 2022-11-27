Türkiye'de kullanılan madeni paraların alaşımlarında bakır, çinko, nikel gibi metaller kullanılmaktadır. Türk Lirasının değer kaybetmesi ve metal fiyatlarının artmasıyla birlikte sosyal medyada son günlerde 1 TL'lik madeni paranın fiyatının 3 TL'ye çıktığı iddia edildi.
GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 17:58
1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar gerçek dışı!
Son günlerde kamuoyunda 1 TL'nin maliyetinin 3 TL olduğuna dair dolaşan iddialar karşısında açıklama yapan Darphane, bu beyanın kesinlikle yalan olduğunu açıkladı.
GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 17:58
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