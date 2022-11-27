1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar gerçek dışı!







3 TL İDDİALARI GERÇEK DIŞI











Türkiye'de kullanılan madeni paraların alaşımlarında bakır, çinko, nikel gibi metaller kullanılmaktadır. Türk Lirasının değer kaybetmesi ve metal fiyatlarının artmasıyla birlikte sosyal medyada son günlerde 1 TL'lik madeni paranın fiyatının 3 TL'ye çıktığı iddia edildi.Türkiye'deki madeni paraları üreten Darphane'den bu konuda bir açıklama geldi. Darphane'nin yazılı olarak yaptığı açıklamasında son günlerde kamuoyunda konuşulan 1 TL'nin maliyet bedelinin 3 TL olduğu konusunda ortaya atılan beyanın kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu belirtildi.