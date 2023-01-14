1 TL'ye 10 tane alabilirsiniz! Kapış kapış gidiyor: Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!













16 OCAK 2023 TARIHINE KADAR GEÇERLI OLAN AVANSAS KAMPANYASI

Avansas'tan 1 TL'ye 10'lu Yazarkasa/Pos RulosuAvanas, yazı malzemeleri sektöründe hizmet veren bir firma olup, internet sitesinde yaptığı duyuru ile 10'lu Yazarkasa/Pos Rulosunun 1 TL'den satışa çıkarıldığını duyurdu. Bu kampanya, müşterilerin ofis malzemeleri alımlarını daha uygun fiyatlarla yapmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kampanya 16 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır ve sadece Avanas'tan ilk kez sipariş verecek müşterilerin yararlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kampanyaya sadece 250 TL ve üzeri tutarındaki ürünler eklendiğinde hak kazanılabileceği ve her müşterinin sadece 1 kez yararlanabileceği bildirilmiştir. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve Avanas.com'un diğer kampanyalarla birleştirilemeyeceği hatırlatılmıştır. Bu sayede, müşteriler kampanyalı ürünleri alırken diğer ürünleri de daha yüksek fiyatlarla almak zorunda kalmazlar. Bu kampanya, müşterilerin ofis malzemeleri ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Avanas, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olduğu için, sürekli olarak farklı kampanyalar ve indirimler düzenlemektedir. Bu kampanyayla birlikte, müşterilerin yazı malzemeleri ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak tanınmıştır. Ayrıca, Avanas, müşteri hizmetleri hattını açarak, müşterilerin kampanyaya ilişkin herhangi bir sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktadır.Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, internet sitesinde yer alan kampanya koşullarını dikkatle okumaları ve uymaları önerilmektedir. Kampanya süresi içerisinde, stoklar tükenmeden kampanyalı ürünleri almak isteyen müşterilerin, hızlı bir şekilde sipariş vermeleri önerilmektedir.