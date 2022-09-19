1 yaşından küçük çocuğu olanlar dikkat! Bu bakteri en çok çocukları etkiliyor













Çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 yiyecekte Salmonella tespit edilmesi üzerine, dünya düğmeye bastı. Genellikle hayvansal besinlerden insanlara geçen bakteri, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, belirtilerin 1-7 gün arasında sürdüğünü ve hastalığın şiddetinin alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değiştiğini bilgisini verdi.Ciddi bir halk sağlığı riski oluşturan Salmonella, gıda kaynaklı enfeksiyonlar arasında ilk sıralarda yer almakta. Son dönemlerde dünyaca ünlü markaların ambalajlı ürünlerinde tespit eden bakteri, bu ürünleri tüketenlerin akıllarına “Acaba ben de bu bakteriyi kaptım mı?” sorusunu getirdi. Salmonella- ların doğada ve çevrede yaygın bulunuşunun, insanlara bulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, etkeni tanımanın, enfeksiyonun özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesinin, korunma ve kontrolde çok önemli olduğunu vurguladı.2600'ün üzerinde türü bulunan Salmonella bakterisine daha fazla 1 yaşından küçük çocuklarda rastlandığını belirten Prof. Dr. Nizamlıoğlu, “AB'deki gıda kaynaklı her üç salgından biri Salmonella'dan kaynaklanıyor ve insanlarda en çok bildirilen ikinci gastrointestinal enfeksiyonu. Antibiyotiklerin yaygın olarak hayvan yemlerine katılması ve bilinçsizce kullanılması sonucu, birden fazla antibiyotiğe dirençli hayvan yetiştiği için bu bakterinin daha da arttığını gözlemliyoruz. Hastalığın toksik etkisi ise küçük çocuk, yaşlı ve başka hastalığı olanlarda daha şiddetli olarak seyrediyor olması.” diye konuştu.