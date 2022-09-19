SAĞLIK
19 Eylül 2022 - 10:16

1 yaşından küçük çocuğu olanlar dikkat! Bu bakteri en çok çocukları etkiliyor

Çocukların sıkça tükettiği ambalajlı atıştırmalık ürünlerde tespit eden Salmonella (Salmonellozis) bakterisi, can kaybı ve ekonomik sorunlara meydan veriyor. Bir yaşından küçük çocuklarda bu bakterinin daha çok görüldüğünün ifade eden Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

SAĞLIK
19 Eylül 2022 - 10:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1 yaşından küçük çocuğu olanlar dikkat! Bu bakteri en çok çocukları etkiliyor


Çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 yiyecekte Salmonella tespit edilmesi üzerine, dünya düğmeye bastı. Genellikle hayvansal besinlerden insanlara geçen bakteri, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, belirtilerin 1-7 gün arasında sürdüğünü ve hastalığın şiddetinin alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değiştiğini bilgisini verdi.

“Etkeni tanıyın, bakteriden korunun”
Ciddi bir halk sağlığı riski oluşturan Salmonella, gıda kaynaklı enfeksiyonlar arasında ilk sıralarda yer almakta. Son dönemlerde dünyaca ünlü markaların ambalajlı ürünlerinde tespit eden bakteri, bu ürünleri tüketenlerin akıllarına “Acaba ben de bu bakteriyi kaptım mı?” sorusunu getirdi. Salmonella- ların doğada ve çevrede yaygın bulunuşunun, insanlara bulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, etkeni tanımanın, enfeksiyonun özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesinin, korunma ve kontrolde çok önemli olduğunu vurguladı.



Gıda kaynaklı her üç salgından biri Salmonella'dan
2600'ün üzerinde türü bulunan Salmonella bakterisine daha fazla 1 yaşından küçük çocuklarda rastlandığını belirten Prof. Dr. Nizamlıoğlu, “AB'deki gıda kaynaklı her üç salgından biri Salmonella'dan kaynaklanıyor ve insanlarda en çok bildirilen ikinci gastrointestinal enfeksiyonu. Antibiyotiklerin yaygın olarak hayvan yemlerine katılması ve bilinçsizce kullanılması sonucu, birden fazla antibiyotiğe dirençli hayvan yetiştiği için bu bakterinin daha da arttığını gözlemliyoruz. Hastalığın toksik etkisi ise küçük çocuk, yaşlı ve başka hastalığı olanlarda daha şiddetli olarak seyrediyor olması.” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti
Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti
'Beyin sisinin Alzheimer demansına dönme riski ile karşı karşıya olabiliriz'
'Beyin sisinin Alzheimer demansına dönme riski ile karşı karşıya olabiliriz'
Uzman uyardı: Ani şeker hastalığı, kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat
Uzman uyardı: Ani şeker hastalığı, kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'tan kanserde CAR-T hücre tedavisi açıklaması: 'Sonuçları umut vaad etmekte'
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'tan kanserde CAR-T hücre tedavisi açıklaması: 'Sonuçları umut vaad etmekte'
Okullar açıldı sağlık sorunları başladı
Okullar açıldı sağlık sorunları başladı
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Son Haberler
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor