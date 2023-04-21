2020 yılında Zonguldak'ın 170 kilometre kadar açıklarında keşfedilen ve deniz altının 2 bin 200 metre altındaki üretim tesisinden boru hatları ile 0 saatlik bir yolculuktan sonra Sakarya doğal gaz sahası kara tesisine ulaşan Karadeniz gazı, resmi olarak alınmaya başlandı. Yılda yaklaşık olarak 60 milyar metreküp gazı thal eden Türkiye için büyük önem taşıyan Karadeniz gazı, Mayıs ayından itibaren evlere girmeye başlayacak. Bundan sonraki süreç için çok faydalı olacağı söylenen Karadeniz gazının 35 yıllık konut ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olan Faz 1 gaz sahası ise Eylül ayı içinde devreye sokulacak.
GÜNDEM
21 Nisan 2023 - 12:37
1 yıl geçerli 'Karadeniz Gazı' sisteme giriyor: Doğalgaz da faturalara 1.560 lira indirim!
35 yıllık doğal gaz ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak ve Mayıs ayı itibariyle evlerin kullanımına geçecek olan Karadeniz Gazında mutlu sona dün gece ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende yerli gazın resmen devreye alındığı ve Mayıs ayında doğal gaz faturalarının kaldırılacağı açıklandı. Mutfaklarda ve aynı zamanda sıcak su tüketimi için kullanılan 25 metreküp olan doğalgazdan 12 ay boyunca ücret alınmayacağı duyuruldu. Alınan kararın faturalara 1 yıl için 1.560 TL, ayda 130 TL indirim şeklinde yansıması bekleniyor.
GÜNDEM
21 Nisan 2023 - 12:37
EDİTÖR