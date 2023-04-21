1 yıl geçerli 'Karadeniz Gazı' sisteme giriyor: Doğalgaz da faturalara 1.560 lira indirim!







1 AY TAMAMEN ÜCRETSİZ







FATURA OKUMA ÜCRETİ ALINMAYACAK

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?





FATURAYA 1.560 LİRALIK İNDİRİM

2020 yılında Zonguldak'ın 170 kilometre kadar açıklarında keşfedilen ve deniz altının 2 bin 200 metre altındaki üretim tesisinden boru hatları ile 0 saatlik bir yolculuktan sonra Sakarya doğal gaz sahası kara tesisine ulaşan Karadeniz gazı, resmi olarak alınmaya başlandı. Yılda yaklaşık olarak 60 milyar metreküp gazı thal eden Türkiye için büyük önem taşıyan Karadeniz gazı, Mayıs ayından itibaren evlere girmeye başlayacak. Bundan sonraki süreç için çok faydalı olacağı söylenen Karadeniz gazının 35 yıllık konut ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olan Faz 1 gaz sahası ise Eylül ayı içinde devreye sokulacak.Ev Gazı İşletme Töreni'nde milyonlarca konut sakinine müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza verdikleri bir yıllık süre boyunca doğalgazı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mutfakta ve sıcakta kullanın. Ayda 25 metreküpe karşılık gelir. Önümüzdeki bir ay doğalgaz faturamız hiç kesilmeyecek” dedi.Tarihi Karadeniz Gaz Gecesi'nin ardından bir TV kanalında canlı yayına katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaza son verilmesi konusundaki kafa karışıklığına açıklık getiren bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez "Bu yaz faturayı ödemeyecek miyiz?" sorusuna ise “Doğalgazda tek bir adım vardı. Kafa karıştıracak bir şey olmayacak. Gelecek aydan itibaren hemşehrilerimiz 1 ay boyunca tüm tüketimlerini ücretsiz kullanabilecekler. (Fatura okuma ücreti) Onlardan da ücret alınmayacaktır. 25 metreküpe kadar olan tüm masrafları karşılıyoruz” diye konuştu.Bakan Dönmez, başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Bayramdan sonra kesilecek faturalarla başlıyoruz. 25 Nisan tarihinde başlarsak 25 Mayıs'a kadar, 1 Mayıs tarihinde başlarsak 30 Mayıs'a kadar. 1-2 haftalık proses sonrası Mayıs ayında bütün evlerde kullanılacak."Ardı ardına gelen bu iddiaların ardından vatandaşlar, 25 metreküp doğal gazın faturaya yansımadığı iddiasını sorguladı. Kararın vatandaşın yıllık bin 560 lira, aylık 130 liralık faturasına etki etmesi bekleniyor.