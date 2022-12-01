1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..







7 YILDAN 1 YILA İNDİRİLDİ











Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sinyal alamayan cep telefonlarının bir yıl süreyle devre dışı bırakılması önerisi yasalaştı. Cep telefonu klonlama yöntemlerini içeren teklif Genel Kurul'da onaylanarak yasalaştı. Yasa, cep telefonu klonlamasını önleyici hükümler içeriyor. Sonuç olarak, cep telefonları için 7 yıl olan sinyal alım sınırı bir yıla indirildi. Bir yıl boyunca sürekli sinyal alamayan cep telefonlarının IMEI numaraları devre dışı bırakılır. Dolayısıyla bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefonların klonlanması mümkün olmayacaktır.Elektronik alandaki haberleşme şebekeleri üzerinden hizmet almamış olan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin devre dışı bırakılma süresi 7'den 1 yıla indirildi. Son sinyal alımından itibaren bir yıl üst üste sinyal alamayan cep telefonlarının IMEI bilgiler BTK tarafından bloke edilecek. Aslında bir önceki bir yıllık süre yani hükmün yürürlük tarihi dikkate alınacaktır. Bu nedenle, kaydı silinen elektronik tanımlayıcılara sahip cihazlar, son kullanıcıya ait bir hat ile kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek olmaksızın yeniden kaydedilecektir. Bu şekilde yeniden kayıt edilemeyen elektronik olarak tanımlanabilir bilgilere sahip cihazlar için BTK düzenlemelerine göre talepte bulunulması gerekecektir.