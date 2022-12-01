TEKNOLOJİ
01 Aralık 2022 - 17:42

1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..

Kullanılmayan cep telefonlarıyla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cep telefonu klonlamanın da yer aldığı teklif, Meclis tarafından onaylanarak yasalaştı. Bu nedenle 1 yıl boyunca sürekli IMEI sinyali almayan cep telefonu numaraları devre dışı kalacaktır.

TEKNOLOJİ
01 Aralık 2022 - 17:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sinyal alamayan cep telefonlarının bir yıl süreyle devre dışı bırakılması önerisi yasalaştı.

Cep telefonu klonlama yöntemlerini içeren teklif Genel Kurul'da onaylanarak yasalaştı. Yasa, cep telefonu klonlamasını önleyici hükümler içeriyor. Sonuç olarak, cep telefonları için 7 yıl olan sinyal alım sınırı bir yıla indirildi. Bir yıl boyunca sürekli sinyal alamayan cep telefonlarının IMEI numaraları devre dışı bırakılır. Dolayısıyla bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefonların klonlanması mümkün olmayacaktır.

7 YILDAN 1 YILA İNDİRİLDİ

1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor



Elektronik alandaki haberleşme şebekeleri üzerinden hizmet almamış olan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin devre dışı bırakılma süresi 7'den 1 yıla indirildi. Son sinyal alımından itibaren bir yıl üst üste sinyal alamayan cep telefonlarının IMEI bilgiler BTK tarafından bloke edilecek. Aslında bir önceki bir yıllık süre yani hükmün yürürlük tarihi dikkate alınacaktır.

Bu nedenle, kaydı silinen elektronik tanımlayıcılara sahip cihazlar, son kullanıcıya ait bir hat ile kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek olmaksızın yeniden kaydedilecektir.

 Bu şekilde yeniden kayıt edilemeyen elektronik olarak tanımlanabilir bilgilere sahip cihazlar için BTK düzenlemelerine göre talepte bulunulması gerekecektir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Musk'dan Apple ile olan sorun çözüldü açıklaması
Musk'dan Apple ile olan sorun çözüldü açıklaması
Havacılıkta bir ilk, hidrojenle çalışan jet motoru
Havacılıkta bir ilk, hidrojenle çalışan jet motoru
WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi için start verildi!
WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi için start verildi!
Twitter'da 3 farklı rozet dönemi başlıyor
Twitter'da 3 farklı rozet dönemi başlıyor
Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir
Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir
Son Haberler
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay,...
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim...
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de...
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli...
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel...
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı...
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi: Altın borcu olan kara kara düşünüyor
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi:...
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi!...
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün...
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika...
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi!...
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...