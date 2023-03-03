10.000 TL kazanmak isterken tüm paranız çöp olabilir! Selçuk Bayraktan sosyal medyadan duyurdu













Bir süreden beri Selçuk Bayraktar'ın fotoğraflarını kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna dair açıklama yapıldı. Konuya ilişkin Baykar açıklamaya yer verdi.Konuyla alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.