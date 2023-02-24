10.000 TL maaşla çalışmayı kim istemez! İŞKUR müjdeyi patlattı: Sınavsız şartsız personel alımı başlatıldı! İşkur bombayı patlattı. İş arayanlara kamuda, hastanede, bankada alım yapılacak. 2023 şubat ayı iş başvuruları başladı. Detaylar merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alacak. 10 bin TL ile maaş alımlar gerçekleştirilecek. Kırmıza alarm 27 il için verildi. Toplam 27 ilde alımlar gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...
İŞKUR ÜZERİNDEN ALIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
KPSS şartsız, sınavsız, tecrübesiz personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar bankalar, kamu, hastaneler için gerçekleştirilecek. Yaş aralığı ise 18 ve 45 olacak. Bu yaş aralığında herkes iş ilanlarına başvuruda bulunabilecek. Peki ilan detayları neler, yayınlandı mı, ilan numarası ile ilgili diğer ayrıntılar...
İş arayanlar için müjdeli haber geldi. İş ilanlarını kovalayan iş bulmak için sıra bekleyen bir çok insan için kaçırılmayacak fırsat. Personel alım ilanı yayınlandı. Belediyeler, kamu, bankalar ve hastaneler için alımlar yapılacak. Türkiye'nin bir numaralı güvenceli iş bulma kurumu olan İŞKUR üzerinden alımlar gerçekleştirilecek. İş arayanların imdadına koşan personel ihtiyacı için ise şartlar çok kısa tutuldu. İnsanları zor durumda bırakmadan alımlar yapılacak. Her ay düzenli olarak alım ilanları yayınlandı. Bu seferki alımlarda 8 bin 500 TL'lik alımlar yapılacak. Maaşlar ise tecrübeye ve donanıma göre değişebilecek. Böyle olunca maaş ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İşkur'un yayınladığı ilana göre reyon görevlisi, kasiyer, bekçi, sekreter, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden ve resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular için gerekli şartlar ise şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Herhangi bir engel ve sağlık sorununun bulunmaması.
- Güvenlik soruşturmasından olumlu geçmek.
- Yüz kızartıcı bir suçunun olmaması.