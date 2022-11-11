DÜNYA
11 Kasım 2022 - 00:28

10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!

Uganda'da 10 aylık bebeğini diri diri gömerek ölümüne neden olan anne polis tarafından her yerde aranıyor. Gerçekleştirilen otopside bebeğin havasız kaldığı için öldüğü belirlenirken cani annenin izinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

DÜNYA
11 Kasım 2022 - 00:28
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10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!


The Daily Monitor'da yer alan bir haber duyanların kanını dondurdu. 20 yaşındaki Sharon Anyango, babasıyla anlaşmazlıkları nedeniyle 10 aylık çocuğunu defalarca öldürmeye çalıştı.

10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne



Kısa bir süre önce komşular, Sharon Anyango'nun çocuğunu kanalizasyona atmasını engellerken daha sonra bebeğiyle birlikte kaybolan Anyango'nun çocuğu yaşadığı Busia bölgesindeki Ruhalari köyünde bir yere gömdüğü ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis, bodrum katında 10 aylık bir bebeğin cesedini buldu. Yapılan otopside çocuğun boğulduğu belirlendi. Polis, olaydan sonra kaybolan annesini aramaya başladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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