10 banka emekli promosyonuna zam yaptı: 5.500 TL üstü maaş alanlara bu rakam ödenecek!

Emekli vatandaşlar ve EYT yasası ile birlikte emekli olmak isteyenler bankaların promosyon tutarlarını merakla araştırıyor. Peki hangi bankada promosyon tutarları değişti? O bankadan müjdeli haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIMilyonlarca emekli ve EYT yasası ile birlikte gelecek yeni emekliler için bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Emekli vatandaş kendileri için en avantajlı bankayı araştırırken ilk haber Yapı kredi Bankası'ndan geldi. Yapı Kredi Bankası güncel emekli promosyon tutarları şu şekilde;
3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar için 4 bin 200 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar için 4 bin 900 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar için 6 bin 300 TL; 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar için 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.