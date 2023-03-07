10 banka imzayı attı! Emekliye 15.000 TL promosyon müjdesi çıktı: Bu tarihlerde başvuran kazanır

EYT yasasıyla beraber emeklilik başvuruları rekor kırarken gözler promosyon rakamlarına çevrildi. 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken maaşlarını da Nisan ayında almaya hazırlanıyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar EYT'lilere özel emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Mart ayı emekli promosyon ne kadar? hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE DUYURULDUKahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında meclis çalışmalarına 3 hafta verilirken 28 Şubat Salı günü açılış yapıldı. Gündemde olan ilk konu EYT yasası ise maddeleri bakılarak tekrardan incelemeye alındı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYt düzenlemesi Başkan Erdoğan imzasıyla beraber gazetede yayımlandı.
EYT YASASINDA Kİ ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis üzerinden yapılan toplantı sonrasında prim, sigortalılık, ve yaş şartı için emekli olma imkanlarını belirtti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıldığı ifade edildi.