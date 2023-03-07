EKONOMİ
07 Mart 2023 - 22:00

10 banka imzayı attı! Emekliye 15.000 TL promosyon müjdesi çıktı: Bu tarihlerde başvuran kazanır

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber milyonlarca emekli adayı bankaların promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Mart ayıyla beraber promosyon rakamlarına zam gelirken en yüksek promosyon veren banka araştırılmaya başlandı. İşte, EYT'lilere özel emekli promosyon kampanyasına ilişkin detaylar...

EKONOMİ
07 Mart 2023 - 22:00
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10 banka imzayı attı! Emekliye 15.000 TL promosyon müjdesi çıktı: Bu tarihlerde başvuran kazanır


EYT yasasıyla beraber emeklilik başvuruları rekor kırarken gözler promosyon rakamlarına çevrildi. 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken maaşlarını da Nisan ayında almaya hazırlanıyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar EYT'lilere özel emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Mart ayı emekli promosyon ne kadar? hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında meclis çalışmalarına 3 hafta verilirken 28 Şubat Salı günü açılış yapıldı. Gündemde olan ilk konu EYT yasası ise maddeleri bakılarak tekrardan incelemeye alındı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYt düzenlemesi Başkan Erdoğan imzasıyla beraber gazetede yayımlandı.

EYT YASASINDA Kİ ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?



AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis üzerinden yapılan toplantı sonrasında prim, sigortalılık, ve yaş şartı için emekli olma imkanlarını belirtti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıldığı ifade edildi.

EYT promosyon tutarları

3 YIL TAAHHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promsoyon ödemelerinde yeniliğe gidildi. 2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edilirken özel bankaların iştahı kabartıldı. AKP tarafından gelen mart ayında ilk maaşlar hesaplanmasına yönelik müşterilerin ödemelerden yararlanması adına kampanyalar başlatıldı.

EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL,

3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 3.500 TL,

7.500 - 10 bin TL aralığına 4.500,

10 bin TL'den fazla maaş alımlarına ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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