Kredi
04 Şubat 2023 - 08:45

10 bin TL borç arayanlara ilaç gibi kampanya! O banka faizsiz para yağdıracak

Nakit ihtiyacı olanlara Yapı Kredi'den müjde. Vatandaşlara kolay başvuru ile nakit avans fırsatı sunuluyor. Yapı Kredi'nin nakit avans kampanyasının detayları haberimizde...

Kredi
04 Şubat 2023 - 08:45
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10 bin TL borç arayanlara ilaç gibi kampanya! O banka faizsiz para yağdıracak


Yapı kredi bankası, 28 Şubat'a kadar faizsiz olarak 10 bin TL'ye kadar nakit avans verecek.

YAPI KREDİ'DEN FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYASI 

Yapı Kredi, kredi kartı başvurularının kabul edilmesi halinde faizsiz nakit avans verecek önemli bir kampanya ile yeni müşteri adaylarının karşısına çıktı. Bankanın bu çok özel kampanyasına daha şimdiden yoğun ilgi gösteriliyor. Genel olarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu kampanyadan faydalanmaya başladılar. 



 

Yapıkredi

 

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULUR?

Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanarak bankanın müşterisi olmak ve kredi kartı başvurusunda bulunmak için kampanyaya katılmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edilir ve tarafınıza ulaşırsa nakit avans kullanım hakkı elde edersiniz. Mevcut kredi limitinize göre böyle bir ödeme hakkı doğacak. Kampanya, 28 Şubat 2023'e kadar sürecek ve faizsiz olarak 10 bin TL'ye kadar nakit avans verilecektir. Daha sonra bu tarihten sonra kampanyaya dahil olmak mümkün olmayacaktır. Yapı Kredi'nin özel kampanyasına katılmak için, bankaya ait mobil uygulamayı indirmek yeterli. Yapı Kredi'nin sunduğu bu kampanyadan faydalanmak için hemen şimdi kredi kartı başvurunuzu yapın. Bankanın avantajlarını yakalayın ve nakit ihtiyacınızı karşılamak için faizsiz avans alın.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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