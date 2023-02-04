Yapı kredi bankası, 28 Şubat'a kadar faizsiz olarak 10 bin TL'ye kadar nakit avans verecek.
Kredi
04 Şubat 2023 - 08:45
10 bin TL borç arayanlara ilaç gibi kampanya! O banka faizsiz para yağdıracak
Nakit ihtiyacı olanlara Yapı Kredi'den müjde. Vatandaşlara kolay başvuru ile nakit avans fırsatı sunuluyor. Yapı Kredi'nin nakit avans kampanyasının detayları haberimizde...
Kredi
04 Şubat 2023 - 08:45
YAPI KREDİ'DEN FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYASI Yapı Kredi, kredi kartı başvurularının kabul edilmesi halinde faizsiz nakit avans verecek önemli bir kampanya ile yeni müşteri adaylarının karşısına çıktı. Bankanın bu çok özel kampanyasına daha şimdiden yoğun ilgi gösteriliyor. Genel olarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu kampanyadan faydalanmaya başladılar. Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanarak bankanın müşterisi olmak ve kredi kartı başvurusunda bulunmak için kampanyaya katılmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edilir ve tarafınıza ulaşırsa nakit avans kullanım hakkı elde edersiniz. Mevcut kredi limitinize göre böyle bir ödeme hakkı doğacak. Kampanya, 28 Şubat 2023'e kadar sürecek ve faizsiz olarak 10 bin TL'ye kadar nakit avans verilecektir. Daha sonra bu tarihten sonra kampanyaya dahil olmak mümkün olmayacaktır. Yapı Kredi'nin özel kampanyasına katılmak için, bankaya ait mobil uygulamayı indirmek yeterli. Yapı Kredi'nin sunduğu bu kampanyadan faydalanmak için hemen şimdi kredi kartı başvurunuzu yapın. Bankanın avantajlarını yakalayın ve nakit ihtiyacınızı karşılamak için faizsiz avans alın.
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