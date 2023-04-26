10 bin TL parası olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı!







10 BİN TL'YE ARSA SATIŞI







Son dönemlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında Milli Emlak tarafından yapılan ucuz arsa satışları yer alıyor. Cebinde 10 bin TL'si olan arsa sahibi olabilir! Peki satış tarihi ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde konut ve arsa fiyatlarının fahiş şekilde yükselmesi sebebiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ucuz arsa satışları mal sahibi olmak isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Milli Emlak tarafından bildirilen arsa satışları KDV muafiyeti ile yapılıyor. Mayıs ayında yapılacak olan ve ihale usulüyle satılacak Amasya Merkez'de yer alan arsa 10 bin TL'den satışa çıkacak.Arsanın yüz ölçümü 464.67 metrekare ve ihale tarihi 16 Mayıs olarak belirlendi. 10 bin TL'ye satılacak arsanın geçici teminat bedeli 2 bin TL olarak belirlendi. 10 bin TL'ye satılacak olan arsanın bilgileri şu şekilde; Tahmini ihale bedeli 10 bin TL, geçici teminat bedeli 2 bin TL, yüz ölçümü 464.67 metrekare, ihale tarihi 16 Mayıs saat 11.15, iletişim adresi http://amasya.csb.gov.tr iletişim telefonu 0358 218 11 66, taşınmaz numarası 05010102318, pafta ada parsel bilgisi G35C24D3/ 168/ 16, imarlı değil, yasal dayanağı 2886/45, yüz ölçümü 464.67 metrekare.